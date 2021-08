Jelang Norwich City vs Liverpool, The Reds Punya Kabar Gembira, Bek Tangguh Teken Kontrak Baru

TRIBUNJABAR.ID - Kabar baik diterima Liverpool menjelang bergulirnya Liga Inggris musim 2021.

Sosok penting di lini belakang The Reds berkomitmen untuk terus bersama Liverpool hingga beberapa musim ke depan.

Ya, hari ini, bek asal Belanda Virgil van Dijk menandatangani kontrak jangka panjang baru dengan Liverpool.

Penandatanganan kontrak digelar di Anfield pada Jumat (13/8/2021) pagi.

Ini sekaligus memastikan masa baktinya selama tiga setengah tahun dengan klub akan berlanjut hingga tahun-tahun mendatang.

“Luar biasa. Ini adalah sesuatu yang sangat saya banggakan, dan istri dan anak-anak saya sangat bangga, begitu juga dengan agensi saya. Semua kerja keras yang telah kami lakukan sejauh ini terus berlanjut dan saya menantikan apa yang saya dan Liverpool dapatkan bersama di masa depan. Saya senang, sangat senang dan bangga," Virgil van Dijk di laman resmi klub.

Virgil van Dijk saat memenangkan Liga Champions bersama Liverpool. (Twitter @LFC)

Van Dijk bergabung dengan Liverpool dari Southampton pada Januari 2018.

Ia dengan cepat memantapkan dirinya sebagai andalan di lini bertahan tim asuhan Jürgen Klopp.

Kapten Belanda ini telah membuat 130 penampilan untuk klub, mencetak 13 gol, dan meraih gelar Premier League, Champions League, UEFA Super Cup dan Piala Dunia Klub FIFA.

Dari segi individu, ia meraih gelar PFA Player of the Year, UEFA Player of the Year dan UEFA Defender of the Year untuk musim 2018-19, sementara ia menempati posisi kedua di Ballon d'Or 2019 dan FIFA Best Player di tahun 2019 .