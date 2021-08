Masa Pandemi, Waringin Hospitality Tetap Meluncurkan Wajah Baru Rumah Kito by WH

Rumah Kito Resort Hotel Jambi by Waringin Hospitality.

Dokumentasi Rumah Kito by WH

TRIBUNJABAR.ID- Pandemi Covid-19 tidak menyurutkan semangat Waringin Hospitality Hotel Group untuk mengepakkan sayapnya dalam membangkitkan industri pariwisata khususnya perhotelan.

Melihat potensi yang ada di Kota Jambi, pada pertengahan tahun 2021, tepatnya pada 9 Agustus 2021, Waringin Hospitality Hotel Group secara resmi mengelola Rumah Kito Resort Hotel Jambi yang berlokasi di Kompleks Puri Mayang Jl. Serma Ishak Ahmad, Jambi.

Rumah Kito Jambi secara resmi berganti nama menjadi “Rumah Kito Resort Hotel Jambi by Waringin Hospitality”.

Ini menjadi produk unggulan di Kota Jambi karena memiliki konsep Resort Hotel yang satu-satunya berada di kota Jambi.

Hotel ini mempunyai 52 kamar dengan 4 tipe kamar yaitu superior, deluxe, executive deluxe, dan junior suite.

Penampilan Rumah Kito Resort Hotel Jambi by Waringin Hospitality. (Dokumentasi Rumah Kito by WH)

Dilengkapi juga dengan berbagai fasilitas seperti Meeting room, ballroom, kolam renang, Resto Rumah Kito & Dapur Kito sebagai fasilitas andalannya.

Selain itu, hotel ini juga memiliki Pulau Cinta yang berlokasi di Dapur Kito, sebuah area yang diharapkan akan menjadi ikon baru yang instagramable di kota Jambi.

“Berkat lokasi hotel yang sangat baik dan pengalaman Waringin Hospitality Hotel Group dalam pengelolaan hotel-hotel ‘bleisure’ (bisnis + leisure), Rumah Kito by WH akan menjadi barometer untuk perhotelan resort khususnya di kota ini. Rumah Kito by WH bisa menjadi pilihan ideal bagi para traveller baik bisnis dan leisure di Kota Jambi,”,ujar Metty Yan Harahap, Director of Marketing Waringin Hospitality Hotel Group.

Didukung juga dengan suasana & pemandangan alam yang asri, Rumah Kito Resort Hotel Jambi by Waringin Hospitality memiliki potensi produk yang bisa dijual ke masyarakat dan sangat sesuai dengan kondisi saat ini.

Bukan saja dari segi penyediaan kamar, Rumah Kito by WH akan menyuguhkan berbagai macam pilihan produk makanan & minuman yang siap memanjakan lidah para kuliner.