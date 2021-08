Sambut Kemerdekaan, Beli Motor Honda di Subang, Sumedang, dan Indramayu Dapat Potongan Angsuran

TRIBUNJABAR.ID Jaringan Dealer Sepeda Motor Honda di wilayah Subang, Sumedang, dan Indramayu memberikan program pembelian sepeda motor Honda. Mengusung tema “Program Merdeka Spesial Tenaga Kesehatan” ini berlaku selama periode bulan Agustus 2021.

Bagi konsumen di wilayah Subang yang akan membeli Honda BeAT Series, Honda Genio Series, Honda Vario Series dan Honda ADV150 akan mendapatkan gratis potongan angsuran 4x untuk tenor 35x, potongan angsuran 3x untuk tenor 29x, dan potongan angsuran 2x untuk tenor 23x. Khusus bagi Tenaga Kesehatan ada tambahan potongan angsuran 1x selama periode berlangsung.

Sementara bagi konsumen di wilayah Sumedang dan Indramayu yang akan membeli Honda BeAT Series, Honda Genio Series, Honda Vario Series dan Honda ADV 150 akan mendapatkan gratis potongan angsuran 3x untuk tenor 35x, potongan angsuran 2x untuk tenor 29x, potongan angsuran 1x untuk tenor 23x. Khusus bagi Tenaga Kesehatan ada tambahan potongan angsuran 1x selama periode berlangsung.

Sales & Marketing Motorcycle Department Head PT Daya Adicipta Motora (DAM), Bambang Hendrawan mengatakan, Seluruh Jaringan Dealer sepeda motor Honda di wilayah Subang, Sumedang, dan Indramayu bekerjasama dengan Finance Company menyajikan program istimewa bagi para pecinta motor Honda. Khusus bagi konsumen yang beprofesi sebagai tenaga medis kami memberikan tambahan diskon potongan angsuran 1x.

‘Program ini berlaku secara kredit untuk semua DP dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Untuk mengetahui informasi lebih lengkap, konsumen dapat langsung mengunjungi jaringan Dealer sepeda motor Honda di wilayah Subang, Sumedang, dan Indramayu,” ujar Bambang.

All New Honda BeAT hadir dalam dua tipe yakni CBS dan CBS-ISS. Untuk All New Honda BeAT tipe CBS dipasarkan dengan harga Rp Rp 17.000.000,- (On The Road Sumedang) & Rp 17.050.000,- (OTR Subang & Indramayu), tipe CBS-ISS dipasarkan dengan harga Rp 17.625.000,- (OTR Sumedang) & Rp. 17.675.000,- (OTR Subang & Indramayu). Selain itu, model ini juga menawarkan tipe Deluxe series (CBS-ISS) yang dipadukan dengan 3D Emblem untuk memberikan kesan mewah dan dipasarkan dengan harga Rp 17.725.000,- (OTR Sumedang) & Rp 17.775.000,- (OTR Subang & Indramayu). Untuk Honda BeAT Street Rp 17.650.000,- (OTR Sumedang) & Rp 17.700.000,- (OTR Subang & Indramayu).

Frontline People (FLP) Sepeda Motor Honda sedang menjelaskan fitur dan keunggulan Honda Vario 125 kepada konsumen di Dealer Honda Cemara Agung, Sumedang. ()

Honda Vario 125 dipasarkan dengan harga Rp 21.400.000,- (OTR Sumedang) & Rp 21.450.000,- (OTR Subang & Indramayu) untuk tipe CBS, Rp Rp 22.150.000,- (OTR Sumedang) & Rp 22.200.000,- (OTR Subang & Indramayu) untuk tipe CBS-ISS, dan Rp 22.300.000,- (OTR Sumedang) & Rp 22.350.000,- (OTR Subang & Indramayu) untuk Vario 125 CBS ISS varian Advanced Matte Blue. Sementara Honda Vario 150 Exclusive dipasarkan dengan harga Rp 24.775.000,- (OTR Sumedang) & Rp 24.825.000 (OTR Subang & Indramayu), serta varian Honda Vario 150 Exclusive Matte Black dan Sporty series Rp Rp 24.925.000,- (OTR Sumedang) & Rp 24.975.000,- (OTR Subang & Indramayu).

Honda Genio dipasarkan dengan harga Rp 18.150.000,- (OTR Sumedang) & Rp 18.200.000,- (OTR Subang & Indramayu) untuk tipe CBS dan Rp 18.550.000,- (OTR Sumedang) & Rp 18.600.000,- (OTR Subang & Indramayu) untuk tipe CBS-ISS.

Honda ADV150 dipasarkan dengan dua tipe, CBS dipasarkan Rp 34.650.000,- (OTR Sumedang) & Rp 34.700.000,- (Subang & Indramayu). Sementara itu tipe ABS yang dipasarkan seharga Rp 37.725.000,- (OTR Sumedang) & 37.775.000,- (OTR Subang & Indramayu).