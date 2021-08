Kata-kata Ucapan Tahun Baru Islam 2021 dalam Bahasa Inggris, Lengkap dengan Gambar Bernuansa Islami

TRIBUNJABAR.ID - Tahun Baru Islam 2021 atau 1 Muharram 1443 H akhirnya tiba. Umat Islam memperingatinya pada 10 Agustus 2021.

Anda bisa mengirimkan ucapan selamat Tahun Baru Islam ke orang-orang terdekat, atau membagikannya di media sosial.

Selain mengirimkan ucapan dalam Bahasa Indonesia, Anda juga bisa mengirimkannya dalam Bahasa Inggris.

Dihimun dari Tribunnews.com yang melansir wishesmsg.com, berikut kumpulan ucapan Selamat Tahun Baru Islam 2021 atau 1 Muharram 1443 H:

1. Our days on earth are gifts from Allah, so let us devote this year and every year to Him only.

Hari-hari kita di bumi adalah hadiah dari Allah, jadi marilah kita mengabdikan tahun ini dan setiap tahun hanya untuk-Nya.

2. As the Muharram comes again, I’m sending you all my love and prayers. May Allah protect you from every trouble.

Saat Muharram datang lagi, saya mengirimkan semua cinta dan doa saya. Semoga Allah melindungimu dari setiap masalah.

Baca juga: Kata-kata Mutiara Selamat Tahun Baru Islam 2021, Ucapan Doa dalam Bahasa Indonesia dan Inggris

3. May your love for Allah and loyalty towards Islam increases every day! Happy Islamic new year friend!

Semoga cinta Anda kepada Allah dan kesetiaan terhadap Islam meningkat setiap hari! Selamat tahun baru Islam kawan!