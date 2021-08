Kata-kata Mutiara Selamat Tahun Baru Islam 2021, Ucapan Doa dalam Bahasa Indonesia dan Inggris

TRIBUNJABAR.ID - Tahun Baru Islam adalah hari penting bagi Muslim. Penanggalan bukan menggunakan kalender masehi melainkan hijriyah.

Dalam kalender hijriyah, Tahun Baru Islam 1443 H jatuh pada Selasa (10/8/2021).

Tahun Baru Islam merupakan hari libur nasional namun pemerintah menggeser hari libur tersebut menjadi 11 Agustus 2021.

Namun, Tahun Baru Islam tetap dirayakan umat Islam pada 10 Agustus 2021.

Bentuk perayaan Tahun Baru Islam 2021 bisa dimaknai dengan beragam kegiatan.

Selain beribadah dan mengingat kebesaran Allah SWT, Anda bisa mengirimkan ucapan Selamat Tahun Baru Islam 2021 kepada Muslim lainnya.

Ucapan Selamat Tahun Baru Islam dapat berupa doa dan kata-kata mutiara.

Anda juga bisa mengkombinasikannya dengan bahasa Inggris.

Berikut kumpulan ucapan Selamat Tahun Baru Islam 2021 atau 1 Muharram 1443 H, dikutip dari wishesmsg.com:

gambar menarik ucapan selamat Tahun Baru Islam 1443 H atau 1 Muharram (freepik.com)

1. May the beginning of the Islamic New Year brings you more opportunities to prosper and progress! Happy Hijri New Year!