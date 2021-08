Angka Pengangguran di Kota Bandung Meningkat, PSI Dorong Pemkot Lakukan Terobosan Ini

Laporan Wartawan TribunJabar.id, Cipta Permana

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Ketua DPD Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kota Bandung, Yoel Yosaphat, menilai seiring diperpanjangnya masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM), akan berimplikasi pada meningkatnya angka pengangguran di Kota Bandung.

Terlebih berdasarkan data riset Badan Pusat Statistik (BPS) tentang tingkat pengangguran terbuka (TPT) Kota Bandung, terjadi peningkatan sejak tahun 2019 ke tahun 2020.

Persentasenya meningkat dari 8,18 persen menjadi 11,19 persen.

Kondisi serupa pun ditunjukkan oleh data di Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Bandung, yang memerinci terjadinya peningkatan angka pengangguran dari 105.067 orang di tahun 2019 menjadi 147.081 orang pada tahun 2020, atau bertambah 42.014.

Jumlah tersebut didominasi laki-laki, dan sebagian besar merupakan lulusan SMA atau SMK.

“Situasi ini (angka pengangguran) sangat mengkhawatirkan, dan itu baru data hingga tahun 2020. Saya yakin bahwa peningkatan akan lebih berat di tahun 2021 ini. Maka dari itu, untuk dapat keluar dari situasi sulit karena pandemi ini, semua pihak harus mampu berpikir out of the box dan beradaptasi dengan keadaan, dengan melakukan terobosan-terobosan konkret dan tidak tertutup untuk adanya perubahan," ujar Yoel kepada wartawan, Selasa (10/8/2021).

Yoel menuturkan, upaya adaptasi dan inovasi dalam upaya mengatasi tingkat pengangguran di Kota Bandung perlu segera dilakukan oleh Wali Kota Bandung. Caranya dengan mendorong Disnaker untuk membuat program-program terobosan yang relevan dengan situasi saat ini, dan tepat sasaran bagi masyarakat.

“Jika dinas tetap menggunakan pola lama, dengan anggaran seadanya, bagaimana dinas bisa membuat terobosan? Bagaimana nasib ketenagakerjaan bagi kaum muda Kota Bandung tahun ini dan tahun-tahun selanjutnya," ucapnya.

Yoel mengemukakan, bila saat ini peluang alternatif pekerjaan di bidang ekonomi kreatif sangat terbuka lebar.

Bahkan, seseorang yang menekuni hobi bermain permainan daring (game online) telah mampu memperoleh penghasilan yang sangat besar dari berbagai ajang kompetisi yang diikutinya.

“Tentunya, kita tidak bisa hanya berpikir tentang lapangan pekerjaan umum, tapi perlu memandang jauh ke depan. Menjadi YouTuber, melakukan review produk, mempromosikan makanan yang enak, atau keindahan alam, temasuk mempromosikan budaya dengan pengemasan yang unik dan menarik, dapat menjadi sektor lapangan pekerjaan baru yang cukup menjanjikan saat ini," ujar Yoel yang juga merupakan anggota Komisi D DPRD Kota Bandung tersebut.

Dengan demikian, pihaknya mendorong Disnaker Bandung dapat membuat pelatihan-pelatihan dengan fokus di sektor tersebut.

Apalagi, keahlian-keahlian tersebut tidak diajarkan di bangku pendidikan formal.

“Disnaker bisa membuat program pelatihan sektor ekonomi kreatif, dan bekerja sama dengan produsen untuk dukungan peralatan yang dibutuhkan. Dengan demikian, Kota Bandung akan memiliki lebih banyak start up bagi wadah anak muda berkreasi dan berinovasi menyalurkan hobi juga keahlian yang dimilikinya masing-masing, sehingga seiring berjalannya waktu dapat mengikis tingkat pengangguran dan mewujudkan Bandung sebagai kota kreatif anak muda," katanya. (*)