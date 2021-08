Bandara Kertajati Turut Mendukung Latihan Gabungan TNI-US Army Garuda Shield

Pesawat US Air Force mendarat dan mengisi bahan bakar di Bandara Kertajati

Laporan Wartawan TribunJabar.id, Muhamad Syarif Abdussalam

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - TNI AD dan US Army menggelar Latihan Bersama Garuda Shield 15/2021 pada 1-14 Agustus 2021. Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati di Kabupaten Majalengka pun diminta untuk mendukung kegiatan latihan tersebut.

Kegiatan tersebut merupakan latihan bersama antara TNI AD dan US Army yang digelar di tiga lokasi yaitu di Baturaja di Sumatra Selatan, Amborawang di Kalimantan Timur, dan Makalisung di Sulawesi Utara.

Total ada sebanyak 2.246 Prajurit TNI AD dan 2.282 US Army yang terlibat dalam Latma Garuda Shield 15/2021.

PT Bandarudara Internasional Jawa Barat (Perseroda) turut memberikan dukungan kongkret pada kegiatan Latihan Bersama TNI-AD dan US Army dengan memberikan izin akses untuk pesawat US Air Force Boeing C-17 Globe Master yang mengangkut personil US Army untuk pengisian bahan bakar.

“Empat pesawat US Air Force tersebut mendarat dan mengisi bahan bakar di Bandara Kertajati,” kata Ibut Astono, Direktur Operasional dan Pengembagan Bisnis PT BIJB (Perseroda) dalam keterangan resmi, Senin (9/8/2021).

Pihaknya juga mengaku pendaratan ini merupakan kehormatan bagi BIJB Kertajati.

“Ini membuktikan bahwa seluruh fasilitas Bandara Internasional Kertajati siap mendukung Kegiatan Latma Garuda Shield 15/2021 pada khususnya, dan penerbangan komersial pada umumnya,” katanya.

