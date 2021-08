Kata-kata Bahasa Inggris Selamat Tahun Baru Islam 2021, Ucapan Islami Buat Update Media Sosial

TRIBUNJABAR.ID - Dalam memberikan ucapan selamat Tahun Baru Islam, Anda bisa menggunakan kata-kata bahasa Inggris.

Anda bisa berbagi ucapan Tahun Baru Islam 2021 lewat media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter.

Selain itu, Anda juga bisa berbagi ucapan secara personal kepada keluarga dan sahabat dekat.

Nah, agar berbeda dari yang lain, Anda bisa membagikan ucapan Islami yang menyentuh untuk mereka dalam menyambut 1 Muharram 1443 H.

Dilansir Tribunjabar.id dari situs berbagai sumber, berikut ini kumpulan kata-kata Tahun Baru Islam.

1. Happy new Islamic Year, may Allah SWT makes it a good year and blessed year for you. Aamiin.

2. Have a promising and fulfilling Islamic New Year 1 Muharram.

3. New year means new resolution and new spirit. Happy New Islamic Year.

4. In this new year, you are carrying all of the experiences in the past years and that is the greatest power of every Islamic New Year. This year again, you are less student and more master!

5. Happy New Islamic Year 1 Muharram. May Allah SWT brings many opportunities to the way you explore every joy of your life and make all of your resolutions come true.