Penyanyi Bondan Prakoso Ungkap Kesulitan Terbesar Bikin Lirik Lagu

TRIBUNJABAR.ID, JAKARTA- Penyanyi Bondan Prakoso mengungkapkan kesulitan terbesarnya saat menciptakan lirik lagu.

Komentar itu dilontarkan Bondan Prakoso saat menjawab pertanyaan warganet saat ia tampil di Mola Chill Fridays, Jumat (6/8/2021).

Penampilan Bondan Prakoso menjadi sajian pembuka di panggung acara tersebut.

"Sebenarnya ada banyak kesulitan. Tapi di masa sekarang ya, kebisingan di sekitar rumah. Sepuluh tahun belakangan gue mencoba keluar dari masalah-masalah itu, terus bisa," katanya.

Hanya, Bondan Prakoso percaya pada kekuatan inspirasi. "Magic yang namanya inspirasi. Bisa aja ada di sekitar kita tapi kita harus bisa sikapinya," ujarnya.

Bondan membocorkan, dalam waktu dekat ia akan merilis sebuah singel baru.

Di Mola Chill Fridays, Bondan Prakoso membawakan beberapa singelnya seperti "Menerjang Matahari", "Take It Easy", "Kau Tak Sendiri", "I Will Survive", "Luar Biasa Istimewa", sampai "What The F?!".

Pandemi ternyata tak menghalanginya untuk tetap produktif dan terus berkarya.

Setelah Bondan tampil, Mola Chill Fridays juga menyajikan band ska legendaris asal Inggris, Madness. (Penulis : Vincentius Mario)

