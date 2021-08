Penampilan Maksimal Bisa Buat Tetap Produktif di Rumah, Simak Tipsnya

TRIBUNJABAR. ID, BANDUNG - Situasi Pandemi Covid-19 membuat masyarakat untuk bersabar tetap beraktivitas dari rumah saja. Namun, hal ini jangan sampai membatasi kreativitas dan cara kita mengekspresikan diri untuk “feel good & look good”.

Kini Maybelline New York menjawab kebutuhan beauty enthusiast dengan menghadirjan Fit Me 24HR oil control power foundationfoundation, supaya tetap mood tetap on meski di rumah saja.

Produk ini membuat complexion dengan hasil akhir yang mulus, tekstur ringan anti dempul, nyaman dan bebas minyak seharian.

Baca juga: Penampilan Terbaru Amel, Gaya Rambut Sama Seperti Nike Ardilla, Penggemar Kaget karena Makin Mirip

"Meskipun di rumah saja, coba tetap sempatkan diri untuk makeup dan dress up. Karena ketika kita look good and feel good, mood akan terjaga dan bisa lebih produktif," ujar Brand General Manager Maybelline New York, Carla Mangindaan, Jumat (6/8/2021).

Berikut ini tips produktif “mood tetap on” dari rumah :

1. Meeting On, Makeup Tetap On

Untuk Anda yang masih harus bekerja atau kuliah di rumah secara online dan sudah terbiasa mematikan kamera, coba ajak teman-temanmu untuk menyalakan kamera.

Selain bisa saling melepas kerinduan bersama, meeting juga bisa jadi lebih produktif dan interaktif karena bisa melihat wajah satu sama lain.

Jangan lupa, pakai fit me 24HR oil control powder foundation yang akan membuat makeup tetap on walau sudah meeting seharian.

Anda juga bisa menggunakan beragam pilihan lipstick dari Maybelline New York supaya wajah tampak lebih cerah.