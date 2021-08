Manfaatkan Digital Platform, Mandiri Perkuat Pengelolaan Keuangan Institut Teknologi Bandung

TRIBUNJABAR.ID,BANDUNG - Bank Mandiri menyiapkan layanan perbankan berbasis digital guna memperkuat pengelolaan keuangan Institut Teknologi Bandung (ITB). Harapannya, sinergi ini memudahkan ITB dalam monitoring aktivitas financial dan pengambilan keputusan di masa pandemi ini.

Penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) layanan Digital Platform Keuangan ini dilakukan secara daring oleh SVP Government and Institutional I Bank Mandiri Dadang Ramadhan dan Wakil Rektor II Institute Teknologi Bandung Muhamad Abduh serta dihadiri jajaran pejabat ITB maupun Bank Mandiri.

“Melalui sinergi ini, kami berharap dapat menjadi mitra financial utama pilihan nasabah dengan inovasi layanan dan produk keuangan digital terbaik agar dapat tumbuh dan bangkit bersama,” kata Dadang di Jakarta, Rabu (4/8) dalam keterangan resmi yang dikutip Tribun.

Baca juga: Bank Mandiri Taspen Salurkan Bantuan Kepada Korban Bencana Alam di Sumedang dan Daerah Lain

Ia mengatakan, pihaknya berharap layanan Digital Platform Keuangan ini akan dapat meningkatkan good corporate governance dan optimalisasi pemanfaatan sumber daya financial ITB secara efisien dalam mendukung berbagai aktifitas civitas akademika ITB.

Senada dengan Dadang, Wakil Rektor II ITB Muhamad Abduh menjelaskan inovasi layanan perbankan berbasis digital yang terintegrasi bertajuk Mandiri Master Campus ini sangat membantu ITB dalam mengeksekusi program-program kerja yang telah ditetapkan.

“Dalam STATUTA ITB, Rektor memang memiliki fungsi untuk pengelolaan keuangan secara terintegrasi. Sistem yang berbasis digital diharapkan dapat membantu proses operasional dan investasi di ITB mulai dari perencanaan sampai dengan monitoring menjadi lebih mudah dan transparan.” Katanya.

Abduh mengatakan, layanan yang diberikan dapat terus berkembang sesuai kebutuhan dan memberikan nilai tambah masing-masing pihak.

Baca juga: Mudahkan Umat untuk Beramal, Bank Mandiri Gandeng DMI Jabar Dorong Penggunaan QRIS

Sementara itu SVP Transaction Banking Wholesale Bank Mandiri Tri Nugroho menjelaskan sinergi itu juga mencangkup kesepakatan terkait pengembangan teknologi, upaya melakukan percepatan, menjaga keamanan dan menciptakan nilai tambah.

“Secara prinsip kami akan mendukung pengembangan untuk mempermudah rekonsiliasi penerimaan, mempermudah pembayaran yang dilakukan, serta pengelolaan liquidity.” Kata Tri.

Fokus terhadap pengembangan teknologi dan digitalisi juga disampaikan oleh Regional CEO VI/ Jawa 1 Bank Mandiri Sulaeman.

Menurutnya, Bank Mandiri berkomitmen untuk selalu mendukung layanan perbankan di ITB, serta dapat terus meningkatkan kerjasama lainnya terkait pengembangan teknologi’.

Dia mengungkapkan, kerjasama ini akan melengkapi beberapa solusi dan layanan yang sudah berjalan di ITB antara lain Solusi Mandiri Bill Collection (MBC) Host to Host untuk pembayaran biaya pendidikan, Mandiri Cash Management (MCM), ID Card e-money Co Branding, Host to Host Payment, Mandiri Smart Account (MSA), penyediaan EDC serta kantor cabang dan ATM di lingkungan kampus ITB.