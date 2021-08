Kepala Disnaker Kota Bandung Prihatin Insiden Ketua AKAR: 'Kuliner di Masa PPKM Lebih Laku'

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Tiah SM

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Bandung Arief Saifudin menyatakan prihatin terkait aksi percobaan bunuh diri yang dilakukan Ketua AKAR Jabar.

Menurut Arief, pemutusan hubungan kerja (PHK) yang masuk ke Disnaker sebagian besar di perusahaan industri.

"Bidang kuliner dan mal belum ada yang melapor adanya PHK. Saya kontak mal minta data yang di-PHK, termasuk bidang kuliner, tapi belum ada yang melapor," ujar Arief di kantornya, Kamis (5/8/2021).

Arief mengatakan, kafe dan restoran, jika dilarang dine in, bisa take away lebih banyak peminat.

"Orang datang ke kafe hanya sesekali, tapi kalau pesen online melalui gofood, grabfood, hampir tiap hari," ujarnya.

Arief mengajak para pengusaha kuliner untuk tetap semangat dan tetap kreatif.

"Allah akan tetap memberikan rezeki bagi yang berusaha," ujar Arief. (*)