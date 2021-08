Kebangkitan Komunitas Lokal Berbasis Geowisata

TRIBUNJABAR.ID - Sumber daya alam merupakan masalah kita bersama, bagaimana kita menggunakannya dan mengkonservasinya, terutama masalah sumberdaya geologi yang ada di negara Indonesia. Konservasi geologi sangat perlu dilakukan agar unsur-unsur geologi masih utuh serta tidak mengalami kerusakan. Kegiatan yang bersifat menjaga, memelihara, mendukung, mengendalikan agar unsure geologi tetap terjaga dan lestari.

Para peserta webinar KKN - PPM Integratif Virtual Universitas Padjadjaran sedang melakukan talkshow secara daring.* (Dok. Universitas Padjadjaran)

Pemanfaatan sumberdaya geologidapatdimaksimalkan sebagai geowisata yaitu kegiatan wisata yang memanfaatkan fenomena kebumian dari lingkungannya sebagai daya tarik utamanya. Mengingat bumi mempunyai sifat selalu bergerak, yaitu dalam usahanya menuju kebentuk keseimbangan dinamis baru, maka tentunya fenomena yang terjadi di permukaan dan di bawah permukaanakan terekspresikan dalam berbagai bentuk proses geologi.

Keanekaragaman dan Kekayaan jenis objekwisata alam yang berbasis pada kebumian merupakan salah satu wujud nyata pembangunan industry pariwisata berkelanjutan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat menjadikan usaha pengembangan geowisata dikemas dalam kerangka program pembangunan nasional yang berwawasan lingkungan menuju Indonesia Emas.

“Pembangunan yang berkelanjutan dengan mengedepankan kegiatan melindungi alam untuk mensejahterakan masyarakatnya. Hal ini, berkaitan erat dengan aktivitas pariwisata dalam mengisi pembangunan berkelanjutan tersebut, terutama dalam hubungannya antara aspek abiotik, biotik, dan budaya. Geowisata menjadi bentuk wisata yang memperbaharui aktivitasnya (Pereira, Cunha, and Nascimento 2018), dengan melibatkan unsur abiotic, biotik, dan budaya atau manusia (Dowling 2013),” tutur Pembina Kuliah Kerja Nyata dan Pengabdian pada Masyarakat (KKN-PPM) Integratif Virtual Universitas Padjadjaran Dr. M. Sapari Dwi Hadian didampingi Dr. Bombom Suganda dan Cecep Yandri Sunarie, M.Eng pada acara webinar yang mengambil tema Kebangkitan Komunitas Lokal Berbasis Geodiversity, Biodiversity, dan Cultural Diversity Menuju Indonesia Emas melalui pengembangan Geowisata dan UMKM.

Dikatakan Dr. M. Sapari Dwi Hadian, aktivitas geowisata dapat dilakukan melalui kunjungan geowisatawan ke situs geologi secara perseorangan maupun tur berpemandu (Newsome and Dowling 2010), melalui rute geowisata (Newsome, Dowling, and Leung 2012) yang dapat ditempuh dengan berkendara, bersepeda, dan berjalan kaki/ trekking (Bouzekraoui et al. 2018). Keterlibatan masyarakat setempat sangat diperlukan dalam menyediakan geotur, geoproduk, georestoran, dan geosuvenir (Farsani, Coelho, and Costa 2011).

Kegiatan ini diwarnai dengan launching rangkaian acara : 1. virtual geowisata dan situs online di http://virtualfestcekunganbdg.000webhostapp.com/ juga talkshow tentang geowisata. 2. Free“Webinar : Kebangkitan Komunitas Lokal Berbasis Geodiversity, Biodiversity, dan Cultural Diversity Menuju Indonesia Emas”.

Pada kegiatan yang dipandu Host Dr. M. Sapari Dwi Hadian, S.T., M.T, sebagai Head Lecturer/Research Manager, Inovation and Partnership FTG UNPAD dan moderator Fitria Roselinda Heryadi sebagai Animal Husbandry Student Universitas Padjadjaran ini mengundang beberapa praktisi serta kalangan mahasiswa, di antaranya; Ibu Januarani Razak Independent Researcher “Geopark dan Potensi Bandung Raya” dan Ibu Dr. Ayu Krishna Yuliawati Dosen Magister Pariwisata UNPAD dan Manajemen UPI yang menyampaikan materi “Digital Marketing Geowisata” serta Sdr Aliyuddin Jamil Mahasiswa Fakultas Teknik Geologi UNPAD.

Acara talkshow dilakukan Hari, Tanggal: Selasa, 03 Agustus 2021, Pukul : 13.30 WIB secara daring. “Tujuan kegiatan ini adalah untuk mempromosikan geowisata di Bandung Raya dan juga sosialisasi pemasaran geowisata serta potensi produk local khas daerah,” pungkas Sapari.*