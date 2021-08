SESAAT LAGI Live Streaming TV Bersama Greysia Polii/Apriyani Rahayu Berjuang Rebut Medali Emas

TRIBUNJABAR.ID, TOKYO - Sesaat lagi ganda putri Indonesia Greysia Polii/Apriyani Rahayu akan berjuang merebut medali emas Olimpiade Tokyo 2020.

Greysia Polii/Apriyani Rahayu akan bertanding hari ini, Senin (2/8/2021) paling cepat pukul 11:50 WIB untuk memperebutkan medali emas Olimpiade Tokyo 2021

Greysia Polii/Apriyani Rahayu yang akan menghadapi wakil China, Chen Qing Chen/Jia Yi Fa di final bulutangkis Olimpiade Tokyo 2020.

Laga berlangsung di Musashino Forest Sport Plaza, Court 1.

Sebelum laga final antara Greys/Apri vs Chen/Jia berlangsung, akan terhampar lebih dulu perebutan medali perunggu Olimpiade 2021 antara lee So Hee/Shin Seung Chan vs Kim So Yeong/Kong hee Yong yang sama-sama berasal dari Korea.

Pertandingan di atas bisa disaksikan melalui Live Streaming TV Bersama atau siaran langsung Indosiar mulai pukul 10.30 WIB dan juga melalui TVRI serta live streaming Vidio.

Greysia Polii dari Indonesia dan Apriyani Rahayu dari Indonesia (kiri) merayakan setelah memenangkan pertandingan semifinal bulu tangkis ganda putri melawan Shin Seung-chan dari Korea Selatan dan Lee So-hee dari Korea Selatan selama Olimpiade Tokyo 2020 di Musashino Forest Sports Plaza di Tokyo pada 31 Juli 2021. (ALEXANDER NEMENOV / AFP)

Rekor Duel Greysia Polii/Apriyani Rahayu vs Chen Qing Chen/Jia Yi Fan

1. HSBC BWF World Tour Finals 2019

Greysia Polii/Apriyani Rahayu vs Chen Qing Chen/Jia Yi Fan

21-17, 10-21, 16-21

2. TOTAL BWF World Championships 2019

Greysia Polii/Apriyani Rahayu vs Chen Qing Chen/Jia Yi Fan

25-23, 23-21

3. CROWN GROUP Australian Open 2019

Greysia Polii/Apriyani Rahayu vs Chen Qing Chen/Jia Yi Fan

13-21, 21-14, 18-21

