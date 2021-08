Inovasi Universitas Kristen Maranatha dalam Pembukaan PMB 2022/2023

BANDUNG,- Dunia pendidikan saat ini masih terus berlangsung walaupun pandemi belum usai. Mengapa pendidikan tetap penting untuk diperhatikan? Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Anwar Makarim, di hari Pendidikan Nasional (20 Mei 2021), dalam pidatonya mengungkapkan bahwa proses pendidikan sedang menghadapi tantangan di tengah pandemi sehingga mesti melakukan transformasi.

Beliau menggarisbawahi program Merdeka Belajar sebagai upaya transformasi tersebut dengan memperbaiki sektor sendi pendidikan dan melakukan terobosan baru bagi pendidikan masa depan Indonesia. Beliau menekankan pandemi bukanlah satu-satunya tantangan yang dihadapi, tapi bagaimana setiap tantangan harus dihadapi dengan inovasi dan solusi.

Universitas Kristen Maranatha, melalui inovasi dan solusi, berupaya menjawab tantangan yang sama dalam dunia pendidikan secara khusus dalam lingkungan perkuliahan di Perguruan Tinggi Swasta. Sekretaris Umum Universitas Kristen Maranatha, Robby Yussac Tallar, M.T., Dipl.IWRM., Ph.D. dalam keterangannya (Sabtu, 31 Juli 2021) juga menggarisbawahi tiga hal dalam inovasi dan solusi yang dilakukan civitas academica.

Ilustrasi aktivitas pembelajaran di Fakultas Kedokteran Gigi dengan laboratorium yang lengkap bagi para Mahasiswa Kedokteran Gigi Maranatha (Dok.UKM)

Pertama, metode pembelajaran yang baru dikembangkan melalui inovasi kurikulum dan riset dengan metode digital learning. Contoh konkrit dalam perubahan ini adalah inisiasi transformasi Fakultas Ekonomi menjadi Fakultas Bisnis.

Kedua, sebagian besar Fakultas telah mempersiapkan program Kampus Merdeka sesuai dengan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dengan berbagai aktivitas yang diselaraskan lewat pola experiential learning yang dilansir di situs resmi www.maranatha.edu .

Ketiga, perbaikan kebijakan yang membuka kesempatan bagi mahasiswa untuk menemukan passionnya selaras dengan kurikulum perkuliahan, sehingga melahirkan lulusan yang kreatif, inovatif, dan melahirkan generasi yang memberi inspirasi bagi lingkungan sekitar.

Inovasi Penerimaan Mahasiswa Baru 2022 Maranatha

Minat terhadap Fakultas Kedokteran Maranatha yang cukup tinggi hingga terpenuhi full capacity dan beberapa program studi lainnya di Universitas Kristen Maranatha tidak menyurutkan semangat untuk terus melakukan inovasi.

Inovasi ini terlihat dari upaya pengembangan proses Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) Maranatha untuk periode 2022/2023. Direktur Marketing dan Admisi, Jonathan Edwin Handoko, S.E., M.M. saat launching PMB 2022/2023 (Sabtu, 31 Juli 2021) memberikan beberapa program inovasi menarik terkait hal ini.

Pertama, program Be The Student of Maranatha, adalah program bagi para pendaftar awal (SMA kelas XII) yang berminat kuliah di UK Maranatha. Mereka mendapatkan first class service dengan berbagai potongan beasiswa dan layanan khusus.

Selain itu, sistem registrasi yang cepat secara online melalui website join.maranatha.edu akan mempermudah para pendaftar untuk mengikuti alurnya. Hal menarik lain, Program 3S (Smart Scholarship, Smart Saving, Smart Payment) menjadi program pilihan yang bisa dirasakan benefitnya bagi para siswa SMA (Kelas X-XII). Diharapkan Inovasi PMB Maranatha menjadi solusi bagi para siswa untuk meneruskan masa depannya. (ab)