Agnez Mo Sahabatan dengan Greysia Polii, Bongkar Isi Chat, Saking Senang Greysia Raih Medali Emas

TRIBUNJABAR.ID - Ternyata Agnez Mo sahabatan dengan Greysia Polii atlet bulutangkis yang baru saja dapat medali emas di Olimpiade Tokyo 2020.

Kini, Greysia dan partner-nya Apriyani Rahayu mengharumkan nama Indonesia karena kemenangannya di final ganda putri.

Kemenangan sahabat pun membuat Agnes Mo ikut senang dan bangga.

Saking senangnya, ia sampai membongkar isi chat dia dengan Greysia lewat Insta Story, Senin (2/8/2021).

Ia membocorkan chat dia dan Greysia pada 2014 ketika atlet bulutangkis itu memamerkan foto medali kemenangan.

"Still have this screenshot from 2014! @greyspolii and today you got the gold medal at Olympics. I'm so freakin proud of you," tulis Agnez Mo.

Kemudian, penyanyi top ini juga membagikan foto-foto kebersamaannya dengan sang atlet.

Mulai dari foto saat merias wajah hingga foto saat berangkulan.

Mereka terlihat dekat dan akrab. Ada juga video keakraban mereka yang menunjukkan persahabatan.

Bukti Agnez Mo dan Greysia Polii sahabatan. (Instagram/agnezmo)

Seperti diberitakan sebelumnya, Senin (2/8/2021) siang, Greysia/Apriyani berhasil memenangkan cabang olahraga bulutangkis ganda putri.