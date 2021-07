Cerita Roti Siap-siap Ekspansi Keluar Jabodetabek, Target Buka 91 Gerai di Jawa sampai Akhir Tahun

TRIBUNJABAR.ID, JAKARTA - Merek makanan keluaran Kopi Kenangan Group, Cerita Roti siap-siap ekspansi ke luar Jabodetabek.

Cerita Roti ditargetkan hadir di 91 gerai Kopi Kenangan di Pulau Jawa seperti di Semarang, Yogyakarta, Solo, Surabaya, Sidoarjo, Malang, Batu, Gresik serta Bandung.

James Prananto, Chief of Business Development Officer dan Co-Founder Kopi Kenangan Group dalam keterangan tertulisnya menjelaskan ekspansi tersebut akan dilakukan secara bertahap hingga akhir tahun ini.

Cerita Roti merek makanan dari Kopi Kenangan Group siap ekspansi keluar Jabodetabek. (kopi kenangan group)

“Pembukaan Cerita Roti di beberapa kota di Pulau Jawa akan dilakukan secara bertahap, namun kami menargetkan sampai akhir tahun ini, Cerita Roti bisa didapati di 85% outlet Kopi Kenangan di Jawa,” terang James.

Untuk mendukung kehadiran Cerita Roti di luar Jabodetabek, Kopi Kenangan Group membangun tiga mini Central Kitchen atau dapur khusus untuk memproduksi kebutuhan Cerita Roti di kota-kota di Pulau Jawa.

“Saat ini, selain Central Kitchen Palmerah, kami juga telah memiliki satu mini Central Kitchen yang telah beroperasi yaitu di daerah Cibubur," tambahnya.

"Dua mini Central Kitchen lainnya akan kami bangun di Semarang dan Bandung. Selain itu, kami menargetkan untuk memiliki total 6 mini Central Kitchen di Pulau Jawa dan Sumatera pada penghujung tahun ini."

Dengan estimasi dana investasi mendekati 1,5 miliar rupiah per mini Central Kitchen, Kopi Kenangan Group menargetkan kapasitas produksi 5.000 roti per hari untuk mini Central Kitchen Semarang dan 2.500 roti per hari untuk wilayah Cibubur dan Bandung.

Sementara itu, kebutuhan Cerita Roti di area Jabodetabek didukung oleh kehadiran Central Kitchen Palmerah yang dioperasikan oleh 120 karyawan serta memiliki kapasitas produksi 600.000 roti per bulan.

Pembangunan mini Central Kitchen juga diharapkan dapat menyerap tenaga kerja baru di masing-masing area operasi.