Semakin Menang Banyak ! Yamaha Bagikan Hadiah  Pemenang Lets GEAR Up Jingle Competition!

TRIBUNJABAR.ID, Jakarta – Melalui semangat “Two Yamahas, One Passion” PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YIMM) dan PT Yamaha Musik Indonesia Distributor (YMID) berkomitmen untuk terus berkontribusi dalam memberikan berbagai inovasi dan dukungan pada konsumen Indonesia. Salah satunya diwujudkan dengan menghadirkan aktivitas Jingle Competition yang secara konsisten telah diadakan setiap tahunnya mulai dari LEXI Jingle Competition pada tahun 2019, NMAX Jingle Competition pada tahun 2020 dan Let’s GEAR Up Jingle Competition pada tahun 2021.

Winner Lets GEAR Up Jingle Competition (Dok. YAMAHA)

Let's GEAR Up Jingle Competition mengusung tema “Let's GEAR Up!” bersama produk terbaru Yamaha GEAR 125. Di tengah keterbatasan di masa pandemi ini, Yamaha mengajak seluruh generasi muda Indonesia untuk selalu GEAR Up dalam menghadapi tantangan melalui karya kreativitas. Dan hal ini terbukti lewat tingginya antusiasme peserta Jingle Competition serta meningkatnya kualitas, orisinalitas serta kreativitas peserta yang berlangsung dari 9 Maret – 9 Juni 2021.

Dan kini tibalah saatnya berada pada puncak acara dimana PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YIMM) dan PT Yamaha Musik Indonesia Distributor (YMID) mengumumkan pemenang Let’s GEAR Up Jingle Competition. Kabar gembira untuk seluruh peserta, sebagai bentuk apresiasi akan banyaknya dukungan dari para peserta melalui karya yang luar biasa, maka Yamaha menambahkan kategori pemenang dengan karya terbaik pilihan Yamaha dan Juri Let's GEAR Up Jingle Competition. Selain itu, Yamaha juga memberikan hadiah tambahan lagi berupa uang tunai senilai 5 Juta rupiah kepada masing-masing pemenang juara 1,2 dan 3.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang telah membuktikan semangat untuk selalu GEAR Up. Sebagai bentuk apresiasi akan banyaknya video yang mengesankan, Kami memutuskan untuk menambahkan tiga kategori hadiah tambahan yaitu Yamaha Motor President Award, Yamaha Music President Award dan Ronald Steven Award selaku juri dalam kompetisi ini.” tutur Mr. Osamu Izawa, selaku President Director PT Yamaha Musik Indonesia Distributor (YMID).

Pengumuman pemenang Let's GEAR Up Jingle Competition dilaksanakan pada tanggal 30 Juli 2021 melalui akun media sosial (Instagram, Facebook, Youtube) resmi Yamaha Motor dan Yamaha Musik, secara resmi diumumkan oleh President Director and CEO PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YIMM), Mr. Minoru Morimoto, President Director PT Yamaha Musik Indonesia Distributor (YMID), Mr. Osamu Izawa dan Music Director & Yamaha Artist Endorsee Ronald Steven sebagai Juri Utama Let's GEAR Up Jingle Competition.

“Terimakasih kepada seluruh peserta atas kreatifitas, orisinalitas, dan semangat yang telah diberikan. Selamat kepada seluruh pemenang Let’s GEAR Up Jingle Competition. Dan bagi peserta yang belum berkesempatan untuk menang saat ini, jangan menyerah, teruslah GEAR Up untuk memberikan karya terbaik. Saat ini kita berada pada masa yang sulit, namun kita harus selalu GEAR UP dalam menghadapi setiap tantangan. Mari mengubah “Keterbatasan”, menjadi “Kreativitas Tanpa Batas”. Dan dengan semangat “Two Yamahas, One Passion”, Yamaha akan terus berkomitmen memberikan wadah kreativitas bagi Generasi Muda Indonesia untuk Semakin Di Depan. Yamaha Always be With You! Sampai jumpa di aktivitas Jingle Competition selanjutnya!” ungkap Minoru Morimoto, selaku President Director & CEO PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YIMM)

Dari ratusan peserta yang mendaftar, didapatkan 3 (tiga) hasil karya terbaik, diantaranya :

- Juara 1 : Muhammad Radityo dan Team mendapatkan 1 unit Yamaha GEAR 125 S Version + Yamaha PSR-SX700 + Uang Tunai senilai Rp 5.000.000,- + Trophy

- Juara 2 : Kiki Yolanda dan team mendapatkan 1 unit Yamaha Mio M3 + Yamaha Drum DTX-6K + Uang Tunai senilai Rp 5.000.000,- + Trophy

- Juara 3 : Gready Michael Martua dan team mendapatkan 3 Set Apparel (1 AGV Helmet, 2 UNO Helmet) + Yamaha Sonogenic SHS-500 + Uang Tunai senilai Rp 5.000.000,- + Trophy

Pemenang kategori special awards dengan karya terbaik pilihan Yamaha dan Juri Let's GEAR Up Jingle Competition, diantaranya:

- Yamaha Motor President Award : Viori Dhea Vanessa dan team mendapatkan uang tunai senilai Rp 3.500.000,-

- Yamaha Musik President Award : Adi Mursalin dan team mendapatkan uang tunai senilai Rp 3.500.000,-

- Ronald Steven Special Award : Tahta Mahligai dan Team mendapatkan uang tunai senilai Rp 3.500.000,-

Bagi para pemenang yang telah mengikuti Let's GEAR Up Jingle Competition akan dihubungi melalui email letsgearupjingle@yamaha-motor.co.id.

#LetsGEARupJingle #YamahaGear125 #GenerasiMenangBanyak #Connected2Yamaha