Pengusaha Minta Kebijakan yang Tak Bikin Stres Dunia Usaha, Banyak yang Bangkrut dan PHK Karyawan

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Putri Puspita

TRIBUNJABAR. ID, BANDUNG - Aksi damai mengibarkan bendera putih di kafe dan Hotel batal dilakukan oleh Asosiasi Kafe dan Restoran Indonesia (AKAR) Jawa Barat.

Pembatalan ini dilakukan setelah AKAR Jabar diajak berdiskusi oleh Pemerintah Kota Bandung terkait solusi kondisi kafe dan restoran yang mulai mati karena kebijakan pelarangan makan di tempat.

Ketua Umum AKAR Jabar Arif Maulana mengatakan, aksi pengibaran bendera putih yang sebelumnya direncanakan dua hari ke depan hanya untuk mencari perhatian pemerintah.

"Dengan muncul di media, gerakan bendera putih itu seperti caper cari perhatian. Nggak ada cara lain untuk menjalin komunikasi dengan pemerintah, tapi akhirnya didengar gitu," ujarnya saat ditemui di Kopi Jenderal, Jalan Riau, Jumat (30/7/2021).

Arif mengatakan banyak pengusaha yang lapar, hancur, dan sekarat, apalagi jika ditambah satu bulan lagi, maka tidak akan kuat.

Arif mengatakan, selama dua bulan pasca pelarangan makan di tempat bagi usaha restoran dan kafe, banyak usaha yang tutup karena tidak kuat menanggung biaya operasional.

Selain itu, menurut Arif, tidak semua usaha kafe dan restoran bisa menyediakan layanan pesan antar atau take away karena kondisi makanan yang tidak memungkinkan.

Misalnya saja kata Arif, restoran yang mengusung konsep all you can eat, mie, atau grill.

"Pemerintah ingin menyelamatkan nyawa dari corona, tapi membunuh dari perut dan otak, kan jadi stres. Jadi mau sampai kapan? ini harus bekerja sama, diskusi bersama, yuk selesaikan bersama agar tidak menimbulkan kebijakan yang agak konyol," ujarnya.

Adanya larangan untuk makan di lokasi, dikatakan Arif secara tidak langsung mematikan usaha ini.

Ia juga mengungkapkan, restoran miliknya mengalami kerugian akibat pelarangan dine in berkisar Rp 1,5 hingga 2 miliar.

Dampak lainnya bagi para pengusaha saat ini adalah pengurangan karyawan atau pemutusan hubungan kerja (PHK) sebesar 60 hingga 90 persen.

AKAR dibawah naungan PHRI Jawa Barat, sejak awl berkomitmen untuk mensukseskan program pemerintah dalam penangan pandemi Covid-19, salah satunya dalam mensukseskan program vaksin.

Saat ini BPD PHRI Jawa Barat khususnya Kota Bandung telah menyelesaikan vaksinasi sebanyak 12.000 karyawan hotel dan restoran, dimana jumlah itu meliputi 95% dari seluruh anggota PHRI yang berada di Kota Bandung. (*)