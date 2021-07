Pasar Beroperasi Kembali Saat PPKM Level 4, Aliansi Pedagang Kota Bandung; Kami Siap Ikuti Aturan

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Pemerintah Kota Bandung melaui Perumda Pasar Juara menerbitkan surat edaran nomor 511.2/693-PERUMDA.PJ/2021 terkait diizinkannya seluruh pasar, meliputi Pasar Baru, Pasar Baltos, Pasar ITC dan Pasar Andir untuk kembali beroperasi di masa PPKM level 4, dengan beberapa aturan pengetatan.

Keputusan tersebut mengacu pada Peraturan Walikota Bandung Nomor 78 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 77 Tahun 2021, tentang PPKM level 4 Covid-19 di Kota Bandung.

Dalam ayat 3 poin C Pasal 13 Perwal Kota Bandung tersebut memuat aturan bawah waktu operasional pasar yang menjual non kebutuhan sehari-hari mulai buka dari pukul 04.00 - 15.00 WIB. Kemudian, pada ayat 4 Pasal 13, kapasitas pengunjung toko modern, toko kelontong dan pasar yang menjual kebutuhan sehari-hari dan non sehari-sehari, dibatasi paling banyak 50 persen dari total kapasitas gedung atau ruang.

Selain itu pada ayat 8, dijelaskan bahwa pengelola, pengunjung dan pembeli diwajibkan mematuhi protokol kesehatan, sebagai upaya pencegahan dan pengendalian penyebaran covid-19.

Termasuk, seluruh karyawan los/kios/ruang dagang dan pengunjung ke pasar di wajibkan telah di melakukan vaksinasi covid-19, dan para pedagang wajib memuat tulisan di tempatnya berjualan, hanya menerima pengunjung yang telah divaksin.

Kemudian sistem pembukaan loss/kios/ruang dagang diberlakukan Nomor Ganjil-Genap. Pengaturan nomor toko yang boleh buka disesuaikan dengan tanggal ganjil-genap. Ketentuan itu berlaku sejak tanggal 30 Juli 2021 serta akan dievaluasi kemudian sesuai dengan perkembangan Covid-19.

Menanggapi hal tersebut, Koordinator Aliansi Pedagang Kota Bandung, Ari mengaku, meski terdapat sejumlah aturan, namun pihaknya mengapresiasi langkah Pemkot Bandung dan semua pihak, yang telah mengizinkan para pedagang kembali beraktivitas.

"Poin utama dari surat edaran tersebut ada tentang pengetatan Prokes, dan kami (para pedagang) menegaskan siap untuk mengikuti dan mentaati aturan tersebut. Kami berharap, aparat atau para petugas pemerintah bisa bekerjasama dengan asosiasi di pasar untuk memastikan tegaknya aturan itu secara persuasif dan humanis," ujarnya saat dihubungi, Jumat (30/7).

Ari mengatakan, seiring dengan terbitnya surat edaran tersebut, maka pembukaan kios atau loss di pasar, akan dilakukan secara bertahap oleh para pedagang mulai besok (31/7/2021).

"Jadi meskipun sudah diizinkan Pemerintah, enggak akan langsung semuanya langsung membuka, paling juga 30-40 persen pedagang yang mulai akan kembali berdagang, kami akan saling mengingatkan prokes. Terkait aturan ganjil-genap, kami akan berkoordinasi dengan satgas mandiri yang ada di masing-masing pasar," ucapnya.

Ia pun menambahkan, dengan adanya aturan wajib telah melakukan vaksinasi covid-19 bagi para pedagang dan pengunjung pasar, Ari meyakini bahwa sebagian besar pedagang telah mendapatkan suntikan vaksin Covid-19.

Ia mencontohkan setengah dari total jumlah pedagang di Pasar Baru Bandung telah selesai divaksinasi.

"Pedagang aktif tinggal setengah, pas PSBB kita kena goncangan ekonomi. Yang belum kita sosialisasikan untuk segera divaksin, kan sekarang banyak sentra-sentra pelayanan vaksinasi, malahan di Polrestabes Bandung juga sekarang bisa divaksin juga," ujar Ari.

Ia pun mengimbau agar para pedagang pasar untuk dapat seirama dalam mentaati aturan pemerintah. Terlebih, pihaknya telah bersepakat dengan Pemerintah Kota Bandung, tentang apabila kembali diizinkan untuk beroperasi, maka setiap aturan, khususnya disiplin penerapan Protokol Kesehatan akan menjadi syarat yang wajib dipatuhi.

"Karena kita sudah sepakat waktu itu, kalau nanti buka lagi maka kita harus taat aturan prokes yang diminta oleh Pemerintah. Mudah-mudahan, semuanya dapat memahami dan mentaati aturan ini. Kami juga akan berkoordinasi dengan satgas untuk menyelesaikan yang di tingkat lokalnya," katanya