Orang Tua di Karawang Kaget Putrinya 2 Tahun Jadi Korban Pencabulan, Terungkap saat Periksa HP Anak

TRIBUNJABAR.ID, KARAWANG - RF alias Oray (47) seorang pekerja serabutan diringkus Polres Karawang setelah melakukan aksi pencabulan selama dua tahun kepada anak di bawah umur.

Kasat Reskrim Polres Karawang, AKP Oliestha Ageng Wicaksana mengungkapkan, peristiwa itu terjadi di Kecamatan Klari.

Korban merupakan gadis berumur 14 tahun, saat itu orang tuanya telah memeriksa handphone milik korban.

Namun orang tua korban kaget, ketika RF tiba-tiba saja mengirimkan video dan sticker tidak senonoh kepada anaknya.

"Lalu orang tuanya mencoba menggali lebih dalam informasi kepada anaknya," kata Oliestha kepada Tribun Jabar, Jumat (30/7/2021).

Oliestha mengatakan, kemudian orang tua korban kaget mendengar pernyataan anaknya yang ternyata telah dicabuli oleh RF. Bahkan kejadian pencabulan itu sejak korban kelas lima sekolah dasar atau dua tahun lalu.

"Orang tuanya langsung melaporkan. Tanpa perlawanan, kita langsung menangkap tersangka dan tersangka mengakui perbuatannya itu," katanya.

Modusnya, tersangka memaksa korban untuk memenuhi hasrat pelaku. Kemudian korban diiming-imingi uang senilai Rp 10 ribu.

Tersangka dikenai Pasal 81 atau 82 UU RI No. 17 tahun 2016 tentang penetapan PERPPU No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi undang-undang dengan ancaman hukuman penjara 15 tahun.

