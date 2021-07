Berdalih Istri Bekerja, Pria di Purwakarta Ini Tega Cabuli Adik Iparnya yang Masih Berusia 11 Tahun

Laporan Kontributor Tribunjabar.id Purwakarta, Dwiky Maulana Vellayati.

TRIBUNJABAR.ID, PURWAKARTA - Pelaku FBD (29) kasus pencabulan terhadap adik iparnya di Kabupaten Purwakarta mengaku melakukan pencabulan karena kehilangan nafsu untuk berhubungan suami istri bersama istrinya yang sama-sama sibuk bekerja.

"Karena hawa nafsu awalnya, saya tidak merasa puas bersama istri karena sama-sama sibuk," kata pelaku saat ditanya oleh wartawan di Mapolres Purwakarta, Jumat, (30/7/2021).

Sehingga, menurut pelaku, dirinya dengan tega melampiaskan hawa nafsunya terhadap adik iparnya sendiri yang berinisial SA (11) sebanyak tujuh kali dari tahun 2019 saat kondisi rumah pelaku sedang sepi.

"Korban sehari-hari memang tinggal dirumah bersama saya dan istri," ucap dirinya.

Sementara itu, Kanit PPA Polres Purwakarta Aiptu Agus Asep Permana yang menyebutkan dari hasil pemeriksaan modus pelaku mencabuli korban dengan bujuk rayu akan diberikan handphone dan uang tunai, korban yang merupakan adik ipar dari pelaku tersebut pun terpedaya bujuk rayu pelaku.

"Pelaku dijerat undang-undang perlindungan anak dengan ancaman hukuman di atas 15 tahun penjara," kata Agus.

Kini pelaku yang sudah diamankan pihak kepolosian terancam mendekam di ruang tahanan Polres Purwakarta.

Akibat perbuatannya kini pelaku dikenai dengan Pasal Pasal 81 ayat 2 jo 76d subs Pasal 82 ayat 1 jo 76e dari UU No 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu no 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU no 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman di atas 15 tahun penjara.

