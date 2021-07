Peringatan 1 Tahun AKHLAK TelkomGroup

Melalui Virtual Event yang Meriah dan Bermakna, TelkomGroup Canangkan Komitmen Perkuat Implementasi Nilai AKHLAK Demi Akselerasi Digital Indonesia

TRIBUNJABAR.ID Jakarta, 29 Juli 2021 – Penerapan nilai dasar (core values) AKHLAK sebagai pijakan kerja dan beraktivitas seluruh elemen di PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk kini telah genap berusia satu tahun. Momen ini dirayakan Telkom melalui acara Peringatan 1 Tahun AKHLAK bertema “Bagiku & Keluargaku”. Tema tersebut menggambarkan bahwa core values AKHLAK ini diimplementasikan tidak hanya dalam lingkungan pekerjaan, melainkan justru dimulai dari diri sendiri dan keluarga. Acara ini merupakan salah satu wujud dukungan TelkomGroup terhadap program Kementerian BUMN. Peringatan setahun penerapan AKHLAK sebagai core values perusahaan dilaksanakan secara virtual, dihadiri melalui video conference oleh seluruh jajaran Komisaris, Direksi, Serikat Karyawan, dan Srikandi TelkomGroup, yang disaksikan melalui live streaming oleh seluruh milenial dan insan TelkomGroup beserta keluarga.

Dalam sambutannya di acara peringatan ini, Direktur Utama Telkom Ririek Adriansyah menyampaikan pesan ihwal pentingnya transformasi sumber daya manusia (SDM) dilakukan oleh TelkomGroup sebagai bagian penting dari transformasi perusahaan menjadi digital telco dalam rangka mengembangkan talenta digital yang mampu beradaptasi dan memberikan manfaat bagi bangsa dan negara.

Direktur Utama Telkom Ririek Adriansyah (kiri) menyerahkan apresiasi kepada Direksi Anak Perusahaan Telkom yang telah meraih penghargaan dalam AKHLAK Award 2021 Kategori Anak Perusahaan BUMN yang diselenggarakan oleh Kementerian BUMN beberapa waktu yang lalu yakni Telkomsel, Telkomsat, Metranet, Mitratel, Telin, Dapen, Telkom Akses, Telkom Infra, Yakes, dan PINS dalam acara Peringatan 1 Tahun AKHLAK bertema “Bagiku & Keluargaku” secara virtual pada Kamis, 27/7. (Dok. Telkom)

Upaya transformasi SDM di TelkomGroup harus dilakukan dengan nilai-nilai dasar yang kuat. Karena itu, internalisasi nilai Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif harus dipastikan berjalan secara sungguh-sungguh, konsisten, dan konsekuen di lingkungan TelkomGroup.

Dalam arahannya kepada seluruh insan TelkomGroup, Ririek menekankan bahwa selama setahun terakhir Telkom telah cukup berhasil memulai penerapan core values AKHLAK di lingkungan internal perusahaan. Keberhasilan ini dibuktikan dengan diraihnya gelar Juara Umum pada ajang perdana AKHLAK Award 2021 yang diselenggarakan Kementerian BUMN bersama ACT Consulting Internasional beberapa waktu lalu.

“Pencapaian membanggakan tersebut tidak lain adalah atas kontribusi dan kerja sama seluruh karyawan dalam mengimplementasikan AKHLAK selama satu tahun ini di lingkungan TelkomGroup. Untuk itu, saya pribadi dan mewakili jajaran direksi mengucapkan terima kasih dan mengapresiasi dedikasi serta kontribusi rekan-rekan dalam menyukseskan implementasi AKHLAK di lingkungan TelkomGroup. Diharapkan, melalui pencapaian ini dapat memotivasi seluruh karyawan, termasuk saya dan seluruh jajaran direksi selaku role model, untuk semakin meningkatkan internalisasi dan implementasi core values AKHLAK dalam setiap pekerjaan. Namun demikian, pencapaian ini bukanlah tujuan akhir perjalanan. Menjadi yang terbaik adalah sebuah keharusan, namun memenangkan persaingan adalah hal mutlak,” demikian jelas Ririek.

Pada kesempatan yang sama, Komisaris Utama Telkom Bambang Brodjonegoro mengajak seluruh insan TelkomGroup untuk mempertegas implementasi core values AKHLAK sehingga menjadi perilaku keseharian. “Bersama kita berkomitmen untuk memperkuat karakter AKHLAK dalam perilaku keseharian di lingkungan TelkomGroup. Dengan berlandaskan core values AKHLAK, mari kita berperan aktif untuk mencapai visi misi perusahaan, mewujudkan keberhasilan perusahaan dan mendukung transformasi digital Indonesia sejalan dengan program pemerintah,” ujar Bambang.

Peringatan setahun penerapan core values AKHLAK di lingkungan TelkomGroup juga dimeriahkan dengan penyerahan apresiasi bagi pemenang Kompetisi FUNTASTIC AKHLAK Video Challenge oleh Direktur Human Capital Management Telkom Afriwandi, pemberian apresiasi oleh Direktur Utama Telkom Ririek Adriansyah kepada anak perusahaan pemenang AKHLAK Award 2021, serta Deklarasi Komitmen Insan TelkomGroup untuk menjalankan core values AKHLAK secara sungguh-sungguh.

Selain menjadi Juara Umum dan pemenang pada tiga kategori di ajang Akhlak Award 2021, Telkom melalui beberapa anak perusahaan juga berhasil membawa pulang sejumlah penghargaan pada acara yang sama dari kategori anak perusahaan BUMN. Anak perusahaan Telkom yang meraih penghargaan adalah Telkomsel, Telkom Infra, Yakes, PINS, Telkomsat, Metranet, Mitratel, Telin, Dapen, dan Telkom Akses.

Keberhasilan Telkom dan anak perusahaan dalam menerapkan core values AKHLAK tak lepas dari gerak cepat perusahaan mengimplementasikan core values tersebut sejak ditetapkan oleh Menteri BUMN Erick Thohir pada 1 Juli 2020. Implementasi nilai AKHLAK dimulai dari ikrar dan komitmen sejak 23 Juli 2020, sosialisasi ke seluruh karyawan, dan internalisasi melalui Training Living in The Grand Why AKHLAK yang diikuti oleh 9.000 peserta dan dihadiri 108 BUMN sebanyak 10 batch. Telkom juga melaksanakan e-learning yang diikuti oleh 24.848 karyawan dan acara puncak Culture Festival 2020 TelkomGroup secara virtual yang dihadiri lebih dari 24.000 peserta—termasuk BUMN lain dan masyarakat—pada Desember 2020.

Menteri BUMN Erick Thohir (kanan) menyerahkan penghargaan kepada Direktur Utama Telkom Ririek Adriansyah (kiri) secara virtual atas keberhasilan Telkom meraih gelar Juara Umum sebagai Peraih AKHLAK Indeks Terbaik pada ajang perdana AKHLAK Award 2021 yang diselenggarakan Kementerian BUMN bekerja sama dengan ACT Consulting Internasional, Kamis (15/7). Selain menjadi juara umum pada ajang tersebut, Telkom juga membawa pulang tiga penghargaan lain sebagai BUMN dengan Indeks Implementasi Kompeten Terbaik, Indeks Implementasi Loyal Terbaik, dan Indeks Implementasi Kolaboratif Terbaik. ()

Direktur Human Capital Management Telkom, Afriwandi mengatakan, tantangan di tahun 2021 ini adalah bagaimana kita tetap dapat mempertahankan, bahkan meningkatkan prestasi, sebagai Best BUMN di AKHLAK Award dengan hasil pengukuran yang lebih baik. Karenanya, diminta kepada seluruh pimpinan unit, termasuk direktur anak perusahaan dengan dibantu para culture agent dan culture booster, untuk semakin meningkatkan index implementasi Core values AKHLAK yaitu Indeks Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif.

Di penghujung acara, Ririek berpesan kepada seluruh insan TelkomGroup agar terus menerapkan core values AKHLAK. “Dengan berlandaskan core values AKHLAK, mari perkuat sinergi untuk terus melahirkan karya terbaik dengan inovasi tiada henti dalam mendorong transfromasi digital untuk Indonesia yang lebih baik,” tutup Ririek.

Telkom meraih gelar Juara Umum sebagai Peraih AKHLAK Index Terbaik pada ajang perdana AKHLAK Award 2021 yang diselenggarakan Kementerian BUMN bekerja sama dengan ACT Consulting Internasional, Kamis (15/7). Selain menjadi juara umum pada ajang tersebut, Telkom juga membawa pulang tiga penghargaan lain sebagai BUMN dengan Indeks Implementasi Kompeten Terbaik, Indeks Implementasi Loyal Terbaik, dan Indeks Implementasi Kolaboratif Terbaik. ()

#DigitalBisa #UntukIndonesiaLebihBaik