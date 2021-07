Subang Dapat Bantuan Pendeteksi Covid dari BIN Jabar, Wabup Berharap Penyebaran Wabah Bisa Ditekan

Laporan Kontributor Tribun Jabar, Irvan Maulana

TIBUNJABAR.ID, SUBANG - Badan Intelijen Negara (BIN) Provinsi Jawa Barat dan PT Nusantara Bina Diagnostik menyerahkan bantuan alat pendeteksi COVID-19 untuk instalasi laboratorium RSUD Kelas B Ciereng Kabupaten Subang, Kamis (29/7/21).

Bantuan yang diberikan tersebut berupa unit real time PCR analyzer radio 96, full automated extractor machine radi prep plus, reagent PCR radi COVID-19 detection kit dan reagent extractor COVID-19 radi prep plus swab and stool DNA kit.

Kepala BIN Provinsi Jawa Barat, Brigjen TNI Deddy Agus Purwanto mengatakan, pemerian alat bantuan tersebut merupakan fasilitas hasil kerjasama BIN dengan berbagai perusahaan alat medis.

"Ini merupakan upaya kami (BIN) untuk turut serta mengatasi pandemi, bantuan ini adalah hasil kerjasama kami dengan perusahaan-perusahaan alat medis," ujar Brigjen Agus kepada awak media usai penyerahan alat bantu pendeteksi COVID-19 di RSUD Ciereng Kabupaten Subang, Kamis (29/7/2021).

Kepala BIN juga mengungkap, saat ini baru hanya dua Kabupaten Kota di Jawa Barat yang dapat bantuan alat medis tersebut, "Kalau di Jawa Barat ini baru dua, di Subang sama Kota Tasikmalaya. Tapi mudah-mudahan Kabupaten Kota lain bisa segera mendapatkan alat medis ini," kata dia.

"Subang sangat luar biasa karena di Jawa Barat baru 2 daerah yang mendapatkan bantuan alat tersebut yaitu Kota Tasik dan Kabupaten Subang. Dan kedepannya semoga daerah lainnya akan segera mendapatkan bantuan alat medis pendeteksi covid-19 tersebut." ujar Brigjen Agus.

Fungsi alat tersebut untuk melakukan 3T Testing Tracing Treatment, pada tahap testing dan tracing sebelumnya membutuhkan waktu antara 3 hari sampai 2 pekan, bahkan sampai tidak diketahui hasilnya. Sehingga menjadi kendala dan menjadi masalah dalam penanganan COVID-19.

"Alat ini mampu mempercepat hasil tes sehingga akan ketahuan apakah negatif atau positif sehingga pihak rumah sakit dapat segera memutuskan tindakan berikutnya apakah pasien ditangani secara biasa atau secara penanganan COVID-19 baik dalam hal perawatan maupun dalam hal pemakaman," imbuhnya.

Masih dalam kesempatan yang sama Wakil Bupati (Wabup) Subang Agus Masykur Rosadi mengatakan, jika bantuan alat tersebut akan sangat bermanfaat untuk masyarakat Subang.

"Sementara ini fasilitas medis kita terbatas, kita juge sering ada kendala terkait lama nya waktu tracing, keluhan-keluhan itu sering terjadi karena keterbatasan sumber daya kami," ujar Wabup.

Pihaknya juga menyampaikan terimakasih atas pemberian bantuan tersebut, kedepan pihaknya akan berupaya bergerka lebih cepat dalam hal pendeteksian dini gejala COVID-19 sehingga dengan demikian penyebaran kasus COVID-19 di Subang semakin ditekan.

"Alat pendeteksi COVID-19 ini bekerja hanya dalam waktu 2 jam saja mampu memproses sample tes swab PCR sebanyak 96 sample, jadi dengan percepatan tersebut mudah-mudahan kita bisa menekan angka tren positif COVID-19," kata dia.

Kendati demikian, ia berharap masyarakat tetap menjaga protokol kesehatan. Selain itu Wabup mengimbau agar masa PPKM level 3 yang kini tengah berlangsung di Kabupaten Subang juga benar-benar dipatuhi sehingga jika sudah selesai masa PPKM kasus positif COVID-19 di Subang bisa dikendalikan. (*)