Manchester United Selangkah Lagi Rekrut Raphael Varane, Berapa Nilai Kontak Pemain Real Madrid Ini?

Bek Real Madrid, Raphael Varane selangkah lagi bergabung dengan Manchester United.

Berikut adalah detail kontrak sang pemain melansir sejumlah sumber terpercaya.

Setelah meresmikan Jadon Sancho, Man United akan segera kedatangan pemain anyar.

Pemain yang dimaksud adalah bek Real Madrid, Raphael Varane.

Meski belum resmi diumumkan, sejumlah sumber terpercaya sudah menyatakan jika Setan Merah dan Raphael Varane telah sepakat satu sama lain.

Pakar transfer dunia, Fabrizio Romano sudah memberikan kata-kata khasnya, "here we go" untuk kesepakatan Raphael Varane pada Senin (26/7/2021).

"Raphael Varane ke Manchester United, here we go," twit Fabrizio Romano.

"Kesepakatan hampir selesai antara Man United dan Real Madrid, hanya detail akhir yang harus diselesaikan dan kemudian dokumen."

"Hal ini hanya masalah jam atau hari."

"Varane memiliki kesepakatan total tentang persyaratan pribadi juga," tambahnya.