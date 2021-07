Janji Amanda Manopo ke Henny Manopo yang Sudah Meninggal, Tulis Pesan Sedih Buat Mendiang Ibunya

TRIBUNJABAR.ID - Kesedihan Amanda Manopo belum larut atas meninggalnya ibu tercinta, Henny Manopo.

Sehari setelah pemakaman sang ibu, Amanda Manopo menuliskan pesan sedih di media sosial.

Ia mengunggah fotonya bersama sang ayah dan saudaranya. Mereka berpose di sekiar makam sang ibu.

Kemudian, Manda menuliskan pesan sedih yang menyentuh. Ia menyebut itu adalah foto berlima terakhirnya.

"Foto berlima terakhir kita," kata Manda.

Selain itu, pemain Ikatan Cinta itu juga menyatakan janjinya untuk ibunya yang telah meninggal.

Ia berjanji untuk tidak menangis lagi dan akan menjaga sang ayah.

"Janji ga nangis lagi man. Life must go on. Dadi akan move on. Angel dan Amanda yang akan janji dan lindungi dadi. Love u always mami dari bawah sini," tulis Manda.

Seperti yang banyak diberitakan, ibu Amanda Manopo meninggal setelah berjuang sembuh melawan penyakitnya.

Sebelumnya, Henny Manopo dirawat di rumah sakit setelah dinyatakan positif Covid-19.