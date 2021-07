Bek Real Madrid Rekan Duet Sergio Ramos Ini Disebut Tak Lama Lagi Jadi Bagian Manchester United

Pemain belakang Real Madrid Prancis Raphael Varane (Kanan Atas) dan para pemain Real Madrid mengucapkan selamat kepada bek Prancis Real Madrid Ferland Mendy (CR) setelah mencetak gol pada pertandingan sepak bola leg pertama babak 16 besar Liga Champions UEFA Atalanta vs Real Madrid pada 24 Februari 2021 di stadion Atleti Azzurri dItalia di Bergamo. Raphel Varane disebut-sebut akan menjadi pemain Manchester United.

TRIBUNJABAR.ID - Real Madrid disebut akan kehilangan bek tengahnya lagi setelah Sergio Ramos hengkang ke Paris Saint-Germain.

Pakar transfer dunia, Fabrizio Romano, menginformasikan proses kedatangan bek tim nasional Prancis, Raphael Varane, ke Manchester United, akan rampung dalam hitungan jam atau hari.

Fabrizio Romano mengungkapkan hal tersebut lewat unggahan di akun Twitter pribadinya pada Senin (26/7/2021) malam WIB.

Dalam unggahan tersebut, Fabrizio Romano menuliskan kalimat dalam bahasa Inggris, "here we go", yang biasanya ia tulis ketika proses transfer seorang pemain hendak terwujud.

"Raphael Varane ke Manchester United, here we go," tulis Fabrizio Romano.

Lebih lanjut, Fabrizio Romano menjelaskan bahwa kesepakatan antara Manchester United dan Real Madrid selaku klub pemilik Raphael Varane telah memasuki tahap akhir.

Berdasarkan laporan Fabrizio Romano, kedua tim tinggal menyelesaikan beberapa detail transfer sebelum beralih ke tahap pengurusan dokumen.

Alhasil, kedatangan Raphael Varane ke kubu The Red Devils, julukan Man United, pun tinggal menunggu hitungan jam atau hari.

"Kesepakatan antara Man United dan Real Madrid hampir selesai, tinggal menyelesaikan beberapa detail dan kemudian masuk ke tahap pengurusan dokumen. Ini adalah 'masalah jam atau hari'."

"Varane pun telah menyepakati persyaratan pribadi," demikian pernyataan Fabrizio Romano.