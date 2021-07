Michael Essien Pamer Goyang Jaipongan Tiru Rekannya di Persib, Striker Anyar Barcelona Ikut Tertawa

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Ferdyan Adhy Nugraha

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Mantan pemain Persib Bandung, Michael Essien mengunggah sebuah video di akun Instagram pribadinya ketika sedang menari jaipong.

Dalam video berdurasi 28 detik itu, pemain Persib, Henhen Herdiana sedang memperagakan tari jaipong di hadapan rekan-rekanya.

Gelak tawa pun terdengar dari rekan-rekannya yang melihat kemampuan Henhen dalam melakukan tarian khas Sunda tersebut.

Sejurus kemudian, Michael Essien mengikuti apa yang dilakukan Henhen Herdiana sambil diiringi tawa para pemain lain.

Pada keterangan video yang diunggah Michael Essien, dia mengatakan sedang mencoba meniru tarian dari Henhen.

"Hahaha when i tried to challenge @henhenherdiana12 dance," tulis Essien dalam keterangan videonya.

Video ini mendapat beragam komentar lucu dari para bobotoh maupun beberapa rekan Essien seperti Sergio van Dijk, Salomon Kalou, Deden Natshir, dan Christian Atsu

Bahkab bomber anyar Barcelona, Memphis Depay ikut memberikan emoji di unggahan pemain asal Ghana tersebut.

Selama di Persib, Essien memang pemain yang mampu mencairkan suasana dengan tingkah maupun perkataan lucunya.

Bahkan beberapa kali, Essien tidak segan bercanda dengan rekan-rekannya di Persib kendati dia merupakan pemain kelas dunia.

