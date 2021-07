Foto-foto Kenangan Amanda Manopo dan Henny Manopo, Ibunda Sempat Dirawat Setelah Positif Covid-19

TRIBUNJABAR.ID - Keluarga Amanda Manopo sedang berduka setelah salah satu anggota keluarga meninggal dunia.

Ibunda Amanda Manopo, Henny Manopo meninggal dunia pada Minggu (25/7/2021).

Ia sempat dikabarkan terpapar Covid-19 dan kesehatannya menurun.

Henny adalah orang terdekat Amanda Manopo.

Sang ibu mendukung karier Amanda dalam dunia hiburan.

Ia kerap membanggakan Amanda Manopo dan Felicia Angelica Manopo.

Tak jarang Henny Manopo membagikan foto-fotonya dengan putri cantiknya.

Berikut ini foto-foto kenangan Amanda Manopo dan Ibu.

1. Liburan bersama keluarga besar ke Filipina pada 2018

Foto-foto kenangan Amanda Manopo dan ibunda (Instagram/@hennymanopolugue)

"28 Des 18 go to Fhilipine bersama Kel. semua. Thanks GOD tuk penyertaanmu bersama kami sekel. saat berkt dr jkt sampai Philipine. Semua krn kasih d penyertaanmu. semoga semua berjalan baik d lancar selama holiday Amin"