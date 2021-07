IndiKids, Persembahan Berkualitas IndiHome di Hari Anak Nasional

Jakarta, 23 Juli 2021 – Menyambut Hari Anak Nasional, IndiHome sebagai layanan fixed broadband yang memiliki pelanggan IPTV (Internet Protocol Television) terbesar di Indonesia meluncurkan channel spesial untuk anak, bernama IndiKids. Kanal yang menyajikan tayangan hiburan dan edukasi ini resmi diluncurkan oleh Komisaris Independen Telkom Abdi Negara Nurdin didampingi Direktur Consumer Service Telkom Venusiana, disaksikan Executive General Manager Divisi TV dan Video Telkom A. A. Gede Mayun dan founder Kampung Dongeng Awam Prakoso. Acara juga dihadiri Bayu Skak sebagai produser Kuku Rock You, Candil sebagai pengisi suara Jagur Kuku Rock You, Erwin Gutawa sebagai founder dan produser Di Atas Rata Rata dan Kintani Putrimedya sebagai pengisi suara Heni di series Kuku Rock You pada Jumat, (23/7).

Dalam sambutannya, Komisaris Independen Telkom, Abdi Negara menjelaskan, “Tontonan dapat menjadi tuntunan bagi anak, karena tidak dipungkiri bahwa mereka lebih cepat menyerap informasi dari sebuah konten audio visual. Diperlukan konten yang baik dan mendidik untuk mendukung tumbuh kembang seorang anak. Itulah kekuatan konten yang juga menjadi kekuatan IndiHome TV. Saya yakin para orang tua dapat menjadikan channel IndiKids sebagai alternatif media dan juga sahabat untuk anak. Semoga IndiKids bisa menjadi langkah baru yang menginspirasi banyak pihak, untuk sama-sama menjaga moral anak bangsa dengan selalu menghadirkan tayangan lokal yang berkualitas dan menginspirasi, tanpa menghilangkan kearifan budaya Indonesia itu sendiri.”

Direktur Consumer Service Telkom Venusiana (kanan atas) & Executive General Manager Divisi TV & Video Telkom A.A. Gede Mayun (kanan bawah) saat meluncurkan channel spesial untuk anak, IndiKids secara virtual bertepatan dengan momen Hari Anak Nasional pada Jumat (27/3) (dok. telkom)

Direktur Consumer Service Telkom Venusiana juga menjelaskan bahwa channel IndiKids merupakan bukti nyata komitmen IndiHome dalam menyajikan tayangan berkualitas, khususnya untuk anak Indonesia sehingga orang tua tidak perlu khawatir dengan konten yang dikonsumsi anak-anak mereka. “Saat ini banyak orang tua yang khawatir terhadap tayangan untuk anak-anak mereka. Karena itu, IndiHome melalui layanan TV interaktifnya menghadirkan IndiKids yang memberikan hiburan yang bersifat mendidik, memperluas wawasan dan ide-ide kreatif,” jelasnya.

Dalam menghadirkan channel spesial untuk anak-anak tersebut, IndiHome menggandeng DBS-Lokanima, content creator animasi lokal yang menyajikan berbagai serial animasi menarik dan mendidik. Dengan mengusung gerakan “Semarak Animasi Lokal”, kampanye yang bertujuan mengangkat produk animasi anak bangsa menjadi “local hero” di negeri sendiri, DBS-Lokanima telah membuat beberapa produk serial animasi. Tiga animasi dari kolaborasi DBS-Lokanima ini akan tayang di IndiKids Channel, yaitu Serial Kuku Rock You, Blab Blib Blub Bleb Blob, dan Roh Garuda.

Dari tiga animasi tersebut, ada satu keunikan pada Serial Kuku Rock You, yakni pengisi suara (dubber) karakter-karakter dalam serial ini adalah sejumlah artis Indonesia ternama, yang bergabung karena kepedulian penuh mereka dalam mendukung keberhasilan karya anak bangsa. Mereka adalah rocker Dian Dipa Chandra, komedian Indra Bekti, Tike Priatnakusumah, dan Ronal Surapradja, serta Kintani Putrimedya, seorang talenta baru Indonesia, content creator dan penyanyi cantik dari tanah Payakumbuh, Sumatra Barat.

IndiKids dapat dinikmati mulai 23 Juli 2021 oleh seluruh pelanggan IndiHome melalui Hybrid Box IndiHome TV di channel 314 (SD) atau 934 (HD). Pelanggan juga dapat menyaksikan saluran tersebut lewat gadget atau smartphone melalui aplikasi UseeTV Go atau situs www.useetv.com di mana saja dan kapan saja.

IndiHome bersama DBS-Lokanima berharap produk animasi anak bangsa yang ingin menjadi “local hero” di negeri sendiri ini tidak berhenti di sini, melainkan diikuti dengan lahirnya “Semarak Karya Lokal” lainnya. Ke depannya diharapkan langkah ini dapat menjadi pendorong untuk terwujudnya kedaulatan digital dengan mengedepankan karya-karya terbaik anak bangsa.

“IndiHome mempersembahkan IndiKids tepat di Hari Anak Nasional, dengan harapan kanal ini dapat mendukung industri ekonomi kreatif dan menjadi pilihan utama tayangan anak Indonesia,” tutup Venusiana.

