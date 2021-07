Kilau Perayaan The Palace Jeweler, Berbagi Kebahagiaan Dengan Memberikan Perhiasan Berlian Gratis

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Putri Puspita

TRIBUNJABAR. ID, BANDUNG- The Palace Jeweler kembali merayakan anniversary-nya pada Juli 2021.

Selama jadi toko perhiasan #ThePalaceJeweler selalu menjamin kadar emas dalam setiap perhiasan emas dan perhiasan berlian berkadar tepat yaitu 18 karat dan sudah bersertifikasi SNI 13-3487-2005 pertama di Indonesia.

Ketepatan kadar emas juga bisa di tes secara langsung menggunakan alat modern dan akurat yaitu karatimeter yang sediakan oleh The Palace Jeweler di setiap gerainya.

Mengusung konsep “One Stop Shopping Destination”, The Palace Jeweler juga merupakan toko perhiasan terlengkap yang menyediakan berbagai koleksi emas sampai dengan koleksi edisi selebriti.

Selain itu tersedia juga logam mulia yang bisa dimiliki dengan mudah yaitu melalui aplikasi Lakuemas.

Kualitas berlian yang ditawarkan The Palace Jeweler pun beragam, untuk berlian dengan sertifikat internasioanal GIA, grade color (transparansi) tersedia mulai dari grade D – J, dengan kejernihan (clarity) berlian berkualitas Flawless (F), Very Very Slightly Included (VVS) dan Very Slightly Included (VS).

Tak ketinggalan koleksi batu mulia yang bisa didapatkan yaitu Sapphire, Ruby, dan Emerald.

Selain itu ada juga koleksi perhiasan berlian MOELA yang ditawarkan mulai dari harga Rp 999 ribu yang saat ini tersedia di beberapa toko The Palace Jeweler dan akan segera hadir disemua gerainya.

General Manager The Palace Jeweler, Jelita Setifa, mengatakan dalam merayakan perjalanan yang ditempuh selama ini, The Palace Jeweler terus mengukuhkan posisi sebagai #NationalJeweler kebanggaan dengan merek perhiasan yang berasal dari Indonesia.