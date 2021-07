Juara Bandung Datathon, Komunitas Aleut Mendapat Hadiah ke Melbourne, Ini Nama-nama Pemenang Lainnya

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Tiah SM

TRIBUNJABAR. ID, BANDUNG - Komunitas Aleut menjadi juara Bandung Datathon 2021 yang digelar Pemerintah Kota Bandung, meraih gelar juara melalui idenya, i-Walk, Self Guiding Walking Tour.

Komunitas Aleut mendapat tabungan dan dana pengembangan Rp 20 juta, berkesempatan mengikuti inkubasi di Greater Hub ITB selama 6 minggu, implementasi ide dan inkubasi di Royal Melbourne Institute of Technology selama 6 bulan serta 10 jam free mentoring di 11th Space Incubator Melbourne.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung, Yayan, mengatakan komunitas Aleut bersaing dengan 8 finalis lainnya. Grand Final Bandung Datathon 2021,Kamis, (22/7) secara virtual disiarkan langsung melalui kanal Youtube Diskominfo Kota Bandung dan akun instagram @bandung.go.id.

Yayan mengatakan, Bandung Datathon 2021 merupakan kerja sama antara Pemerintah Kota Bandung dengan Pemerintah Kota Melbourne.

"Bandung Datathon 2021 diproyeksikan menjadi wadah penyaluran Ide-ide dan gagasan-gagasan yang akan menjadi penggerak kehidupan kota secara umum," ujar Yayan.

Mengusung tema "Reaktivasi dan Pemulihan Kota Saat dan Pasca Covid-19", Bandung Datathon 2021 mengangkat empat sub tema yang dapat dipilih oleh peserta yaitu inovasi pada aspek ekonomi, wisata, bekerja dari rumah (WFH), serta pendidikan jarak jauh (PJJ).

Kompetisi yang rutin digelar oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Bandung sejak tahun 2016 ini mulai membuka pendaftaran sejak tanggal 19 April 2021 dan dapat diikuti oleh seluruh Warga Negara Indonesia berusia lebih dari 17 tahun.

Dari banyaknya ide proposal yang masuk, terpilihlah 10 finalis kompetisi Bandung Datathon 2021.

Para finalis tersebut yaitu

1. Balira (Ide : Bandung Liburan Asyik)

2. Oke Garden (Ide : Oke Garden)

3. Komunitas Aleut (Ide : i-Walk, Self Guiding Walking Tour)

4. Create It (Ide : Create It - Revolutionized Upskilling Platform)

5. Bala-Bala (Ide : Bla-Bla Radio Space - Ruang Kolaborasi Kreatif di Ranah Digital)

6. Bandung Halal (Ide : Bandung Halal Tourism)

7. Ulin Bandung (Ide : Ulin Bandung "Ulah Linglung, Hayu Ulin Ka Bandung")

8. SIPAS (Ide : Smart City Parking System),

9. MPL Bandung Telkom University (Ide : Cozy Trip X MPL Bandung) 10. Jabar Creative (Ide : e-RW).