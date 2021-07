20 Ucapan Selamat Idul Adha 2021 dalam Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia, Bagikan di Medsos Yuk

TRIBUNJABAR.ID - Berikut adalah kumpulan ucapan Selamat Hari Raya Idul Adha 2021 dengan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.

Hari Raya Idul Adha jatuh pada Selasa, 20 Juli 2021. Umat Muslim di seluruh dunia tengah bersiap-siap menyambut kedatangan Hari Raya Idul Adha ini.

Untuk menyambutnya, banyak di antara kita saling bertukar ucapan. Kumpulan ucapan di bawah ini dapat kamu bagikan di akun media sosial seperti Instagram, Facebook, Twitter, TikTok dan lainnya.

Berikut adalah kumpulan ucapan Selamat Hari Raya Idul Adha 2021, dikutip dari BusinessInsider dan Indiatimes:

1. May Allah fulfil all your wishes and bless you with his kindness and love. Happy Eid!

Semoga Allah memenuhi semua keinginan Anda dan memberkati Anda dengan kebaikan dan cintanya. Selamat Hari Raya Idul Adha.

2. Wishing you a very Happy Eid al-Adha . Cherish every moment of this beautiful festival and may all your dreams come true soon.

Mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha. Hargai setiap momen festival yang indah ini dan semoga semua impian segera terwujud.

3. May Allah bring you and your family happiness, peace and prosperity! Eid Mubarak!

Semoga Allah memberi Anda dan keluarga Anda kebahagiaan, kedamaian, dan kemakmuran! Selamat Hari Raya Idul Adha.