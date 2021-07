Telkom Raih 39 Penghargaan Asia Pacific Stevie Awards 2021

Jakarta, 14 Juli 2021 – PT Tekom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) meraih 39 penghargaan pada ajang Asia Pacific Stevie Awards 2021 sekaligus meraih penghargaan tertinggi Grand Stevie Award sebagai Most Honored Organization of the Year dan Highest-rated Nomination of The Year from Indonesia. Sederet penghargaan tersebut diberikan karena Stevie Awards Committee menilai Telkom telah berhasil mengembangkan berbagai inovasi digital di berbagai sektor industri sehingga meningkatkan daya saing bangsa Indonesia di kancah internasional, bahkan dalam kondisi pandemi saat ini.

Penghargaan diterima oleh Direktur Enterprise & Business Service Telkom, Edi Witjara, dalam Virtual Awarding Event Asia Pacific Stevie Awards 2021 pada Rabu (14/7) secara online. Asia Pacific Stevie Awards merupakan ajang kompetisi bisnis berskala internasional yang diselenggarakan oleh The Stevie Awards yang berpusat di Amerika Serikat. Penghargaan ini terbuka bagi 29 negara di tingkat Asia Pasifik, diikuti oleh lebih dari 1000 nominator inovasi, dan lebih dari 100 eksekutif Asia Pasifik berpartisipasi dalam proses penjurian. Tahun ini kompetisi diikuti oleh berbagi perusahaan besar antara lain Cisco Worldwide (21 award), HP Worldwide (12 award), Tata Consultancy Services Multi-national (8 award), KT Korea (7 award), OCBC NISP Indonesia (7 award), Singtel (5 award), Indosat Ooredo (3 award), Wijaya Karya (3 award) serta perusahaan multi nasional lainnya.

Stevie Awards Committee telah melakukan penjurian atas inovasi-inovasi bisnis, dengan mempertimbangkan konsep inovasi, proses pengembangan, nilai keberhasilan inovasi dan dampaknya terhadap perusahaan/masyarakat. Sehingga dapat dikatakan bahwa semua inovasi yang menang dalam ajang ini, telah terbukti berhasil diimplementasikan dengan baik dan berdampak signifikan kepada bisnis perusahaan.

“Telkom terus berkomitmen mengembangkan inovasi digital di berbagai sektor industri untuk meningkatkan competitiveness bangsa Indonesia. Kami bangga atas keberhasilan Telkom mempertahankan Grand Stevie Awards selama 4 tahun dan mendemonstrasikan kontribusi Telkom dalam menorehkan nama Indonesia di internasional, khususnya di wilayah Asia Pacific. Dan tahun ini meraih 15 Gold, 16 Silver, dan 8 Bronze. Hal ini tentunya menjadi motivasi bagi Telkom untuk terus memberikan yang terbaik demi mengakselerasikan digitalisasi Indonesia” ungkap Edi Witjara.

Edi menambahkan, “Pencapaian penghargaan ini diperoleh dari hasil inovasi anak bangsa yang berada dalam naungan TelkomGroup, termasuk anak perusahaannya seperti; Admedika, Bosnet, MDMedia, Infomedia, TelkomSigma, Finnet, Telkomsat, melalui solusi portofolio digital di masing-masing industrinya. Karena inovasi menjadi satu budaya di lingkungan Telkom, termasuk dalam menghadapi situasi pandemi.

Adapun penghargaaan 15 Gold diberikan kepada inovasi Telkom sebagai berikut:

Admedika: Healthcare Partnership to Leverage "Indonesia Sehat" National Program untuk kategori Innovation in Health Care Industries, Digitizing Indonesia's Gas Station Supply Chain untuk kategori Innovation in Public Enterprises Digitizing Indonesia's Gas Station Supply Chain untuk kategori Innovation in Technology Development - Public Enterprise Smartbisnis 3.0: Leverage Indonesia MSME Digital Competence untuk kategori Innovation in Business Information or Application Websites Telkom Click 2021: New Experience through 3D Broadcasting Innovation untuk kategori Innovation in Internal (Corporate) Events VIP MASIV: Key Success of 18th Asian Games ICT Partner untuk kategori Innovation in Government Events Technology Engagement to Address Social Issue – Cloud Contact Center for KOMNAS Perempuan untuk kategori Innovative Use of Technology in Customer Service - Non-Profit Hello RUSI: AI Recruiting Assistance untuk kategori Innovative Use of Technology in Human Resources - Public Enterprise Digitizing Public Area Ecosystem through Street Parking Management untuk kategori Innovation in Technology Management, Planning & Implementation -Government Rumah BUMN Ways to build Digital Economy Ecosystem untuk kategori Innovation in Technology Management, Planning & Implementation - NonProfit Indonesian Pharmaceutical Digital Tranformation untuk kategori Innovation in Technology Management, Planning & Implementation - Public Enterprise ASAP DIGITAL: Preventive Solution for Forest & Land Fires untuk kategori Innovation in Government Services BOSNET Distribution Management System Rejuvenation untuk kategori Innovation in Transportation & Logistics DigiUAT : Innovative Way to Expedite UAT during Pandemic untuk kategori Most Valuable Technical Innovation Pijar Sekolah: A Breakthrough Online Education Platform During Pandemic untuk Kategori Most Valuable Product.

