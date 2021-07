Penampilan Terbaru Marshanda Bikin Pangling, Unggah Foto Tanpa Di-edit, Langsung Banjir Pujian

TRIBUNJABAR.ID - Penampilan Marshanda kini bikin pangling. Ia mengunggah foto tanpa editan melalui akun Instagram.

Artis cantik ini tubuhnya gemukan. Meski begitu, ia tetap percaya diri dan berpikir positif mencintai dirinya meskipun kini gemukan.

Ia pun menyampaikan kampanye tersebut tulisan panjang pada caption-nya. Berikut ini pesan yang ditulis Marshanda.

Penampilan Marshanda kini gemukan, dapat banyak pujian. (Instagram/marshanda99)

"Berat banget rasanya waktu milih2 foto buat di post from the whole photo collection of “MY BODY IS PERFECT AND I LOVE IT” campaign.

Bukan susah untuk ngga ngedit karena gue udah janji sama diri sendiri ga akan ada sedikitpun yang gue kempesin, kecilin, dan apapun yang mengartikan bahwa gue menganggap aslinya diri sendiri itu “minus” jika sedang gemuk.

Beratnya, adalah godaan untuk ngumpetin dan GAK NGEPOST foto2 yang gue merasa gue jelek disitu karena pikiran2 seperti “sumpah tangan gue gede banget” atau “ihh pinggangnya lebar” atau “omg perutnya berlipet!!”

Haruskah kita jadi orang nomor satu yang ngejudge diri sendiri jelek? Segitu kejamnya kah kita harus bersikap sama diri sendiri? Why don’t we be bestfriends with ourself instead?

Love her, ACCEPT her, EMBRACE her, BE CONFIDENT dan stop adopting other people’s shaming comments and inserting them in our own heads, for ourselves!! I want to accept me.

Gue mau berhenti anggep diri gue jelek karena perut gue gendut atau tangan gue gede.

I FEEL BEAUTIFUL WHEN I TAKECARE OF MY HEALTH, MY THOUGHTS, MY WORDS, MY SOUL, AND MY IMPACT IN THIS WORLD.. FOR OTHER PEOPLE.