Honda Jabar Virtual Expo Tawarkan Promo Menarik dan Kemudahan bagi Konsumen

BANDUNG – PT Daya Adicipta Motora (DAM) selaku Main Dealer Sepeda Motor dan Suku Cadang Honda di Jawa Barat terus berupaya menghadirkan program inovatif untuk memberikan kemudahan bagi para konsumen dalam mewujudkan mimpinya memiliki sepeda motor Honda.



DAM bekerjasama dengan jaringan Dealer Honda di Jawa Barat kembali menggelar pameran sepeda motor virtual bertajuk Honda Jabar Virtual Expo yang diselenggarakan selama 10 hari mulai tanggal 10-20 Juli 2021.





PT Daya Adicipta Motora (DAM) selenggarakan pameran sepeda motor virtual bertajuk Honda Jabar Virtual Expo (Dok. PT. DAM)

General Manager Motorcycle Sales, Marketing, & Logistic DAM, Lerri Gunawan mengatakan, Honda Jabar Virtual Expo digelar sebagai upaya mendukung pemerintah provinsi atau setempat ditengah penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat berlangsung, dimana salah satunya untuk mengurangi tatap muka secara langsung.



“Kami akan tetap setia melayani konsumen dengan memberikan kemudahan bagi konsumen yang ingin melakukan pembelian sepeda motor Honda, pembelian Honda Genuine Parts, hingga Accessories & Apparel Honda tanpa harus keluar rumah cukup mengunjungi website https://hondajabarvirtualexpo.com,” ujar Lerri.



“Dengan semangat Satu HATI, kami ingin selalu memberikan pengalaman terbaik bagi konsumen setia Honda,” ujar Lerri.



Pada halaman website Honda Jabar Virtual Expo, pengunjung dapat berjalan-jalan serasa berada di pameran Honda sesungguhnya. Dalam virtual expo tersebut ditampilkan beragam produk dan varian sepeda motor Honda, dengan menampilkan booth Sport Corner, Matic Corner, dan Cub Corner. Ada juga booth Information Corner, Lounge, hingga After Sales dengan menampilkan Honda Genuine Parts, AHM Oil hingga katalog Accessories & Apparel Honda.



Pengunjung juga dapat berinteraksi langsung via Whatsapp dengan sales Honda dan melalui Virtual Sales Assistant bernama DARA yang merupakan chatbot yang siap membantu melayani kebutuhan konsumen Honda dimana dan kapan saja.



Penawaran spesial juga diberikan untuk konsumen yang membeli Honda BeAT Series dan Vario 125 Series selama pameran virtual berlangsung. Melalui program Back To School (BTS), konsumen akan mendapatkan hemat potongan angsuran hingga Rp 3 Jutaan dengan syarat dan ketentuan berlaku. Nominal hemat potongan angsuran ini berlaku berbeda-beda di setiap Kota/Kabupaten, lebih lengkapnya konsumen dapat mengunjungi website resmi DAM di www.daya-motora.com/promotion.



Promo menarik lainnya diberikan bagi konsumen yang membeli Tire & Tube sebesar 20% termasuk gratis biaya pemasangan, Accessories & Apparel sebesar 10%, serta diskon Spare Parts & AHM Oil sebesar 5%.