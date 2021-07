Chord dan Lirik Lagu Persib Bandung Yannahead ''Kami Biru'': Biru di Hatiku . . .

Laporan Kontributor Tribunjabar.id, Fakhri Fadlurrohman

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Kecintaan para bobotoh dalam mengungkapkan rasa cintanya selalu diungkapkan dengan berbagai cara.

Salah satunya membuat karya lagu mengenai Persib Bandung.

Salah satu lagu Persib yang selalu dinyanyikan di stadion adalah lagu "Kami Biru", yang diperkenalkan oleh salah satu musisi Yannahead.

Berikut lirik lagu dan chord gitar "Kami Biru".

Intro:

Em D Am D

Em D C

G C G

Kami tetap di sini

Em D Am D

Apapun yang kan terjadi

G C G

Engkau selalu di hati

Em D Am D

Engkau jiwa raga kami

Am G

Kemenanganmu kekalahanmu

Am D

Tak kan merubah warna Kami

Reff:

C G

Biru di hatiku

Em D

Biru di jiwaku

C G

Biru di hatiku

Em D

Kami mendukungmu

G C G

Apapun yang terjadi

Em D Am D

Semangat kami takan mati

G C G

Raihlah kemenanganmu

Em D Am D

Doa kami bersamamu

Reff:

C G Em D

Biru di hatiku Biru di jiwaku

C G Em D

Biru di hatiku Kami mendukungmu

C G

Biru di hatiku

Em D

Biru di jiwaaku

C G

Biru di hatiku

Em D

Kami mendukungmu