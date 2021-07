Fakta Menarik Inggris vs Denmark, Semifinal Euro 2021, Harry Kane Samai Rekor Eks Pemain Barcelona

Harry Kane (kanan) saat mencetak gol dalam pertandingan Ukraina vs Inggris pada perempat final Euro 2020 di Stadion Olimpico, Roma, Italia, Minggu (4/7/2021) dini hari WIB.

Hasil Inggris vs Denmark di semifinal Euro 2021 berkesudahan dengan kemenangan untuk skuat The Three Lions 2-1. Ini fakta menarik Inggris setelah mengalahkan Demark.

Inggris harus berterima kasih pada Harry Kane yang mencetak gol penentu kelolosan pada menit ke-104.

Bermain di Stadion Wembley, London, Denmark justru terlebih dulu unggul di menit 30' melalui free kick indah dari pemain muda mereka, Mikkel Damsgaard.

Pemain yang membela klub Sampdoria ini berhasil membuat Jordan Pickford memungut bola dari gawangnya untuk pertama kali di Euro 2021 ini.

Namun sembilan menit berselang atau pada menit ke-39, tim asuhan Gareth Southgate menyamakan kedudukan.

Diawali pergerakan Bukayo Saka di sisi kanan, ia melepas umpan silang mendatar yang ditujukan untuk Raheem Sterling.

Namun dalam prosesnya, bola justru disambar oleh Simon Kjaer dan masuk ke dalam gawangnya sendiri.

Hasil itu bertahan hingga 90 menit dan memaksa laga dilanjutkan dalam perpanjangan waktu.

Pada menit ke-104, Harry Kane sukses menjebol jala Denmark dan mengantarkan Inggris ke final Euro untuk yang pertama kalinya.

Berikut sejumlah fakta menarik Inggirs vs Denmark di semifinal Euro 2021 pada Kamis (8/7/2021).