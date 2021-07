Golnya Saat di Persib Bandung Dikenang Michael Essien, Menurut Media Ghana

TRIBUNJABAR.ID - Sebuah media Ghana, Football Ghana, memberitakan Michael Essien yang mengenang golnya saat bermain untuk Persib Bandung.

Michael Essien pernah berkostum Persib Bandung pada Liga 1 2017.

Mantan pemain Chelsea itu menjadi pemain berstatus marquee player di Persib Bandung saat itu.

Football Ghana pun beberapa hari lalu memberitakan soal Michael Essien yang mengenang golnya di Persib Bandung.

"Michael Essien remembers his goal when playing for Persib Bandung," tulis Football Ghana dalam judul artikelnya, seperti dikutip Bolasport.com.

Baca juga: Skuad Persib Bandung Menuju Liga 1 2021 Diperkuat 8 Pemain Asing, Wajar Targetkan Juara

Michael Essien memang mengenang perjalanan kariernya saat bermain di Liga 1.

Ia mengunggah ulang video yang diunggah oleh instagram resmi Persib Bandung.

Dalam video itu ada cuplikan gol pertama pada pertandingan antara Persib Bandung dan PS Tira.

Michael Essien mencetak gol pertama dalam pertandingan yang digelar di Stadion Pakansari, Bogor, 22 April 2017.

Ia sukses memanfaatkan bola hasil sepak pojok oleh Kim Jeffrey Kurniawan pada menit ke-50.