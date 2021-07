Drakor Baru You Are My Spring Sudah Tayang, Ini Profil Empat Pemainnya Termasuk Seo Hyun-Jin

Profil pemain drakor You Are My Spring

TRIBUNJABAR.ID - Kabar gembira untuk penggemar drama Korea. You Are My Spring bisa jadi drama terbaru yang wajib Anda tonton.

Sejak Senin (5/7/2021), You Are My Spring sudah tayang di Netflix.

Drama ini dibintangi oleh Seo Hyun Jin, Kim Dong Wook, Yoon Park, dan Nam Gyuri.

Serial yang digarap oleh Jung Ji-Hyun ini akan mengikuti kehidupan Kang Da-Jeong, manajer sebuah hotel, seorang psikiater bernama Joo Young-do, dan Chae Joon, seorang CEO dari suatu perusahaan.

Ikut terlibat dalam kehidupan mereka adalah seorang aktris bernama An Ga-Young yang diperalat oleh kekasihnya.

Berjumlah 16 episode, ceritanya akan berkutat pada fakta bahwa mereka masih memiliki pemikiran yang kekanak-kanakan sekalipun sudah beranjak dewasa.

Tidak hanya ceritanya yang unik, serial ini juga menghadirkan sejumlah aktor dan aktris ternama Korea sebagai pemeran utama.

Penasaran dengan sosok-sosoknyanya?

Berikut profil para aktor dan aktris dalam drakor You Are My Spring.

