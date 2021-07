Termasuk Duet Bek Veteran, Italia Disebut Media Spanyol Punya Segalanya untuk Menjuarai Euro 2020

TRIBUNJABAR.ID- Timnas Italia dianggap punya segalanya untuk menjadi juara Piala Eropa atau Euro 2020.

Uniknya, penilaian itu muncul di media Spanyol, Marca. Artikel itu ditulis menjelang duel Italia vs Spanyol di semifinal Euro 2020.

Marca menulis sebuah artikelnya berjudul "Italy have it all: Why Spain should fear the Azzurri".

Menurut media Spanyol itu, semua lini permainan pasukan Roberto Mancini ini memiliki kualitas kelas wahid, termasuk duet bek veteran Giorgio Chiellini dan Leonardo Bonucci.

Meski tak lagi muda, dua bek Juventus itu justru masih tangguh dan sangat berkontribusi bagi pertahanan Italia.

Belum lagi Gianluigi Donnarumma, mantan kiper AC Milang, yang tangguh menjaga gawang tim Azzurri.

Italia dijadwalkan menghadapi Spanyol pada semifinal Euro 2021 di Stadion Wembley, London, Rabu (7/7/2021).

Gli Azzurri memastikan laju mereka pada turnamen empat tahunan ini setelah mengalahkan Belgia di partai 8 besar lewat skor 2-1.

Sedangkan Spanyol, harus ekstra kerja keras menghadapi Swiss untuk lolos ke semifinal Euro 2021. Tim Matador bermain imbang 1-1 di waktu normal, lalu dilanjutkan ke babak adu penalti dan menang 3-1.

Marca menyebut lini tengah Italia juga tangguh berkat trio Jorginho-Barella-Locatelli. Plus, Marco Verratti yang juga mampu melapisi peran ketiganya.