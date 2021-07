JADWAL SEMIFINAL Piala Eropa 2020, Italia Diunggulkan, Semua Laga Disiarkan Langsung di RCTI

TRIBUNJABAR.ID - Semifinalis Piala Eropa 2020 atau Euro 2020 sudah didapat setelah Inggris mengalahkan Ukraina di Stadion Olimpico, Roma, Minggu (4/7/2021) dini hari.

Inggris menyusul Spanyol, Italia, dan Denmark seusai menggebuk Ukraina dengan skor mencolok 4-0.

Selanjutnya, empat laga --dua di semifinal, satu final, dan perebutan posisi tiga -- dilaksanakan di Stadion Wembley, London.

Italia dijadwalkan bentrok dengan Spanyol pada semifinal Euro 2021 padaRabu (7/7/2021).

Jadwal tayang semifinal antara Italia vs Spanyol live RCTI dan Mola TV pukul 02.00 WIB.

Italia selangkah lebih dekat untuk menapak ke final Euro 2021 setelah mereka memastikan satu tempat di babak empat besar.

Gli Azzurri memastikan laju mereka pada turnamen empat tahunan ini setelah mereka mengalahkan Belgia di partai 8 besar lewat skor 2-1.

Sedangkan Spanyol, harus ekstra kerja keras menghadapi Swiss untuk lolos ke semifinal Euro 2021.

Tim Matador bermain imbang 1-1 di waktu normal, lalu dilanjutkan ke babak adu penalti dan menang 3-1.

Uniknya, media Spanyol, Marca menuliskan dalam sebuah artikelnya berjudul 'Italy have it all: Why Spain should fear the Azzurri'.