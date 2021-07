Hasil Euro 2020: Ukraina vs Inggris 0-4, Harry Kane Jadi Man of the Match

Striker Inggris, Harry Kane, terpilih menjadi man of the match di laga melawan Ukraina di perempat final Euro 2020, Minggu (4/7/2021) dini hari WIB.

TRIBUNJABAR.ID - Timnas Inggris menghancurkan Timnas Ukraina pada laga babak 8 besar Euro 2020.

Harry Kane tampil impresif pada pertandingan itu.

Harry Kane menyumbang dua gol untuk membawa Inggris menang telak 4-0 atas Ukraina pada laga yang berlangsung di Stadion Olimpico Roma, Minggu (4/7/2021).

Striker Tottenham Hotspur itu mencetak gol pada menit keempat dan ke-50.

Gol Inggris lainnya dicetak Harry Maguire (46') dan (63').

Harry Kane (kanan) saat mencetak gol dalam pertandingan Ukraina vs Inggris pada perempat final Euro 2020 di Stadion Olimpico, Roma, Italia, Minggu (4/7/2021) dini hari WIB. (Kompas.com)

Berkat aksi impresinya itu, Harry Kane pun diganjar sebagai Star of The Match atau Man of The Match (bintang kemenangan) Inggris atas Ukraina.

"Kane diganti ketika hasilnya jelas (Inggris unggul telak), setelah mencetak dua gol. Dia tampil konsisten, juga menghasilkan tembakan luar biasa yang diselamatkan oleh kiper," kata pengamat teknis UEFA, Jean-François Domergue, dikutip dari situs UEFA.

"Harry Kane mendapatkan kepercayaan diri, demikian juga seluruh skuad Inggris," tuturnya, sebagaimana dikutip kompas.com.

Harry Kane sendiri mengatakan bahwa itu adalah malam fantastis bagi The Three Lions.

"Kami difavoritkan untuk memenangi pertandingan ini."