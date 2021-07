Sebelum Meninggal, Paranormal Mbak You Tawarkan Mobil Untuk Kakaknya, Begini Jawaban sang Kakak

Kakak pertama Mbak You, Heryanto di rumah duka di Arcamanik

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Cipta Permana

TRIBUNJABAR.ID,BANDUNG- Keluarga dan kerabat paranormal Mbak You yang meninggal pada Kamis (1/7/2021), turut mengantar jenazah almarhumah ke peraduan terakhirnya.

Jenazah Mbak You dimakamkan di pemakaman keluarga di Sindanglaya, Desa Panggilingan Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung pada Jumat (2/7/2021).

Bagi kekuarga, Mbak You yang dikenal sebagai sosok paranormal itu sebagai kebanggaan.Seperti dikatakan kakaknya, Heryanto.

Heryanto mengenang peristiwa tak terlupakan dalam pertemuan terakhirnya. Mbak You pernah bertanya kepada Heryanto terkait keinginan Heryanto sebagai kakak pertama yang ingin diwujudkan oleh almarhumah.

Baca juga: Malam Sebelum Mbak You Meninggal, Heryanto Mimpi Giginya Copot, Siangnya Terima Kabar Duka

Tiba-tiba Mbak You menawarkan untuk membelikannya sebuah mobil, namun ia menolaknya karena keinginannya hanya ingin melihat sang adik sukses seperti sekarang ini.

"Yang paling saya ingat saat itu, dia (Mbak You) tanya ke saya, Mas, sampean kepengen mobil ndak, saat itu saya hanya bilang, udah Is (Iis) kamu engga perlu jauh-jauh, saya malah bangga kalau kamu bisa beramal dan memenuhi kesejahteraan kru Mbak You, itu jempol bagi saya," kata Heryanto di rumah duka, yang berjarak sekira 1 km dari makam keluarga.

Baginya, melihat Mbak You sukses dan terkenal sudah jadi kebanggan tersendiri.

"Karena saya punya adik katakanlah namanya sudah terkenal seperti sekarang ini juga sudah kebanggaan bagi saya, Itu saja yang saya katakan kepada dia," katanya.

Heryanto mengaku, sempat tak percaya kehilangan sosok paranormal fenomenal itu. Dia terakhir bertemu pada peringatan satu tahun meninggalnya orangtua mereka belum lama ini di Salatiga.