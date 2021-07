Keluarga Pastikan Mbak You Meninggal Bukan Karena Covid-19 Tapi Karena Penyakit Lama yang Diderita

Suasana pemakaman Mbak You di taman pemakaman keluarga wilayah Sindanglaya, Kabupaten Bandung yang hanya dihadiri oleh pihak keluarga dan tetangga almarhumah. Jumat (2/7/2021).

Laporan wartawan TribunJabar.id, Cipta Permana.

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Tokoh paranormal atau konsultan spiritual, Euis Juwariyah atau akrab disapa Mbak You meninggal dunia setelah mengeluhkan sesak nafas dan sempat dilarikan ke Rumah Sakit Premier Bintaro, Kamis (1/7/2021).

Setelah dinyatakan meninggal dunia berdasarkan hasil pemeriksaan medis rumah sakit, jenazah almarhumah langsung di bawa dari rumah sakit ke rumah duka di Bandung, dan tiba Kamis (1/7/2021) pukul 20.00 WIB.

Jenazah baru dimakamkan keesokan harinya, Jumat (2/7/2021) pukul 09.00 WIB di taman pemakaman keluarga di wilayah Sindanglaya, Kabupaten Bandung, dengan hanya dihadiri oleh pihak keluarga, dan tetangga di sekitar kediaman rumah duka almarhumah.

Salah seorang keponakan almarhumah, Arif Yayan Heryana, mengatakan kabar duka diterima pihak keluarga dari kru Mbak You di Jakarta sekitar pukul 12.15 WIB, Kamis (1/5/2021) dan langsung pihak keluarga mengabarkan situasi tersebut kepada pihak keluarga lainnya, termasuk yang berdomisili di Salatiga, Jawa Tengah.

Baca juga: Kakak Mbak You Ngaku Sempat Alami Hal Janggal, Akhirnya Salat Malam, Siangnya Terima Kabar Duka

Menurutnya, rencana awal jenazah Mbak You akan dikebumikan di Salatiga, tempat kelahiran almarhumah, namun karena situasi pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) serta jarak dan lama perjalanan yang tidak memungkinkan, akhirnya disepakati oleh pihak keluarga untuk dimakamkan di Bandung.

"Awalnya memang mau dibawa dan dimakamkan di Salatiga, tapi karena ada beberapa kendala, akhirnya disepakati untuk dibawa dan dimakamkan di Bandung. Jenazah sendiri tiba di Bandung sekitar pukul 20.00 WIB, langsung dimandikan, dikafani dan disalatkan oleh keluarga, dan baru di makamkan tadi jam 09.00 WIB di taman pemakaman keluarga di Kampung Panggilingan, Kabupaten Bandung," ujarnya saat ditemui di rumah duka, Jumat (2/7/2021).

Arif menuturkan, bahwa almarhum meninggal diakibatkan oleh penyakit asma yang dideritanya selama ini, dan bukan diakibatkan oleh Covid-19. Sehingga, kepastian tersebut, membantah informasi yang beredar bahwa Mbak You meninggal karena terpapar Covid-19.

"Jadi Mbak You ini meninggal karena sakit, karena memang punya riwayat penyakit asma, jadi bukan karena Covid-19. Mbak You meninggal dulu di rumah, tapi dari pihak sana (kru Mbak You) ingin memastikan, maka dari itu dibawa dulu ke rumah sakit Premier Bintaro. Karena dari hasil pemeriksaannya negatif Covid-19, maka diperbolehkan untuk dibawa oleh pihak keluarga langsung ke rumah duka," ucap.

Baca juga: Sebelum Meninggal, Paranormal Mbak You Tawarkan Mobil Untuk Kakaknya, Begini Jawaban sang Kakak

Disinggung terkait akan adanya kegiatan tahlilan untuk Mbak You, Arif menjelaskan, pihak keluarga akan menggelar tahlilan mulai hari ini hingga tujuh hari kedepan, dengan waktu setelah salat Isya.