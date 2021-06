Penampilan Terbaru Puput Nastiti Devi, Istri Ahok BTP Lebih Berisi, Dikabarkan Hamil Anak Kedua

TRIBUNJABAR.ID - Terlihat penampilan terbaru Puput Nastiti Devi, istri Basuki Tjahajaya Purnama alias Ahok melalui foto di media sosial.

Kini, istri Ahok atau BTP ini bikin pangling. Tubuhnya terlihat sangat berisi.

Perut Puput Nastiti Devi juga mencuri perhatian karena semakin besar. Ia terlihat seperti sedang hamil.

Berdasarkan pemberitaan sejumlah media nasional, ia memang dikabarkan sedang hamil anak kedua.

Potret terbaru Puput ini terlihat dari postingan akun Instagram-nya, @btpnd.

Ia mengunggah foto-fotonya saat bersama suami dan sang anak. Mereka berpose terlihat tersenyum lebar.

Potret kebahagiaan Puput ini terlihat saat merayakan ulang tahun Ahok BTP.

Pada caption-nya, mantan polwan ini juga menuliskan ucapan romantis untuk sang suami. Berikut ini isi pesan Puput Nastiti Devi.

"Selasa, 29 Juni 2021. Selamat Ulang Tahun untuk yang terkasih @basukibtp , kiraNya Tuhan Yesus yang Maha Baik, selalu memberkati hidupmu dengan sehat, panjang umur,

sukses dalam karir dan rezekinya, bahagia selalu ! God Bless You & We Love You Always.

Thank you cake super kerennya @mionetteprivee."