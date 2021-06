Jadwal Lengkap Perempat Final Euro 2020, Dibuka Spanyol vs Swiss, Inggris Main Minggu Dini Hari

TRIBUNJABAR.ID - Euro 2020 sudah memasuki babak delapan besar atau perempat final.

Delapan tim sukses melaju ke fase ini.

Sejumlah kejutan pun tercipta di babak 16 besar sebelumnya.

Perempat final Euro 2020 bakal berlangsung mulai Jumat (2/7/2021) sampai Minggu (4/7/2021) dini hari.

Tim yang berhasil melaju ke perempat final Euro 2021 ialah Swiss, Spanyol, Italia, Belgia, Denmark, Ceko, Inggris, dan Ukraina.

Pertandingan Inggris vs Ukraina, Spanyol vs Swiss, dan Denmark vs Ceko bisa disaksikan melalui siaran TV RCTI.

Sementara laga Belgia vs Italia tidak disiarkan langsung dan bisa melalui live streaming Mola TV.

Melihat kontestan yang melaju ke delapan besar dan bagan Euro 2020, Inggris diuntungkan dan diprediksi bisa melaju ke final.

"Inggris tidak akan pernah memiliki kesempatan yang lebih baik untuk memenangkan Euro," kata mantan strikernya Alan Shearer.

Saat ini adalah waktu yang tepat bagi Inggris untuk merengkuh gelar juara usai menaklukkan Jerman di babak 16 besar Euro 2021, Rabu (30/6/2021) dini hari WIB.