Euro 2020: Delapan Tim Siap Bertempur Berebut Tiket Semifinal, Ini Analisis dan Prediksinya

Kejuaraan sepak bola antarnegara Eropa, Euro 2020, telah sampai pada babak 8 besar atau perempat final.

Empat dari delapan tim merupakan tim besar bertabur bintang sepak bola.

Empat tim sisanya merupakan tim yang tak diunggulkan lolos dari 16 besar, termasuk tim peringkat tiga terbaik penyisihan grup.

Empat laga di babak perempat final adalah laga Swiss vs Spanyol, Belgia vs Italia, Ceska vs Denmark, dan Ukraina vs Inggris.

Bagaimana peluang delapan tim perempat final lolos ke semi final Euro 2020?

Unai Simon dan pemain Timnas Spanyol rayakan kemenangan (twitter@euro2020)

Swiss vs Spanyol

Laga Swiss vs Spanyol akan digelar Jumat, 2 Juli 2021 malam, di Stadion Saint Petersburg, Rusia.

Perjuangan kedua tim lolos perempat final bisa dikatakan tak mudah.

Swiss diketahui merupakan tim peringkat ketiga di Grup A.

Berada di bawah Italia dan Wales, urutan pertama dan kedua.