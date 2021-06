Chord Lagu Nestapa 'Hareudang' dan Liriknya, Lagu Hits Pasukan Perang yang Sempat Viral

TRIBUNJABAR.ID - Anda bisa jadi tak asing mendengar lagu Hareudang atau lagu Nestapa dari Pasukan Perang.

Lagu Sunda yang liriknya campur dengan bahasa Indonesia ini sempat viral.

Lagu ini bahkan banyak versi cover-nya di Youtube dan hits di media sosial.

Baca juga: Chord Lagu Kabogoh Jauh dan Liriknya, Lagu Sunda Populer dari Darso, Cocok Buat yang Lagi LDR

Nah, bagi Anda yang sedang mencari kunci lagu Hareudang, ada di sini chord dan liriknya.

Mekansir dari Tribun Solo, berikut ini chord lagu Nestapa dan lirik lagu hareudang.

Intro : Am G Dm E Am E

Am G Dm E Am E

.

Am E

nestapa di gurun pasir

Dm E

merana karena panas hawanya

Am E

akupun merasa aneh

Dm E

gurun pasir mengapa panas hawanya..



G Dm

coba dengar, dengar cerita ini

E-E F-F-E

apakah ini..



Reff :

Am

hareudang, hareudang, hareudang

G

panas, panas, panas

Dm E

selalu, selalu, selalu

Am E

panas dan hareudang..



Am

hareudang, hareudang, hareudang

G

panas, panas, panas

Dm E

selalu, selalu, selalu

Am E

panas dan hareudang..



Musik : Am E Dm E

Am E Dm E



G Dm

coba dengar, dengar cerita ini

E-E F-F-E

apakah ini..



Reff :

Am

hareudang, hareudang, hareudang

G

panas, panas, panas

Dm E

selalu, selalu, selalu

Am E

panas dan hareudang..



Am

hareudang, hareudang, hareudang

G

panas, panas, panas

Dm E

selalu, selalu, selalu

Am E

panas dan hareudang..



Am

hareudang, hareudang, hareudang

G

panas, panas, panas

Dm E

selalu, selalu, selalu

Am E

panas dan hareudang..



Am

hareudang, hareudang, hareudang

G

panas, panas, panas

Dm E

selalu, selalu, selalu

Am E

panas dan hareudang..



Am E

nestapa di gurun pasir

Dm E

merana karena panas hawanya

Am E

akupun merasa aneh

Dm E

gurun pasir mengapa panas hawanya..



G Dm

coba dengar, dengar cerita ini