Chord dan Lirik Lagu Beggin' - Maneskin, Lagu yang Sedang Viral di TikTok: 'Hey Yeah, Ratatata'

TRIBUNJABAR.ID - Simak chord gitar lagu Beggin' dalam artikel berikut ini. Lagu Beggin' kembali populer setelah dinyanyikan oleh grup musik asal Italia, Maneskin.

Lagu tersebut masuk pada album bertajuk Chosen yang dirilis pada 2017.

Kini lagu Beggin' trending di TikTok. Lagu itu banyak digunakan sebagai latar musik dari video-video yang dibuat kreator di aplikasi media sosial buatan ByteDance tersebut.

Berikut ini adalah chord dan lirik lagu Beggin' - Maneskin.

Chord Gitar Lagu Beggin' - Maneskin:

[Intro]

N.C.

Put your loving hand out, baby

N.C.

'Cause I'm beggin'

Bm x4

[Chorus]

Bm G Em

I'm beggin', beggin' you

F#7

So put your loving hand out baby

Bm G Em

I'm beggin', beggin' you

F#7

So put your loving hand out darlin'

[Verse 1]

Bm G

Ridin' high, when I was king

Em F#7

I played it hard and fast, 'cause I had everything

Bm G

I walked away, you want me then

Em F#7

But easy come and easy go